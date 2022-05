GroenLinks houdt referendum over fusie met PvdA in Eerste Kamer

GroenLinks houdt begin juni een bindend referendum om haar leden te vragen of zij willen dat de partij een gezamenlijke Eerste Kamerfractie vormt met de Partij van de Arbeid. Dat heeft het partijbestuur van GroenLinks dinsdag bekendgemaakt.

Ook de PvdA zal zich tijdens het aangekondigde ledencongres op 11 juni uitspreken over een samenwerking met GroenLinks, laat een woordvoerder van de partij weten aan NRC. Dat zal gaan via ingediende moties van de leden zelf. Die moties worden eind mei door de PvdA bekendgemaakt, maar volgens de woordvoerder zitten daar gegarandeerd moties bij die gaan over een linkse fusie.

Als de leden van zowel de PvdA als GroenLinks vóór een gezamenlijke linkse fractie stemmen, zullen beide partijen dat opvolgen. Het referendum onder de leden van GroenLinks is dus bindend en loopt van 2 tot 10 juni. Een uitslag zal eveneens op 11 juni bekendgemaakt worden.

Tweede Kamer

De uitslag zal nog niet direct betekenen dat GroenLinks en PvdA ook in de Tweede Kamer gaan fuseren. „We kijken nu eerst naar de aankomende verkiezingen van de Eerste Kamer”, zegt een GroenLinks-woordvoerder.

„Het mag geen verrassing zijn dat ik voor een linkse samenwerking ben”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver dinsdag tegen de pers. „De eerste stap is de Eerste Kamerverkiezingen. Ik zou het heel mooi vinden als we daar gezamenlijk een fractie gaan vormen.”

Met medewerking van Lamyae Aharouay