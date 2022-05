Geveilde Macklowe-collectie is duurste privé-verzameling ooit

Het is de kostbaarste kunstverzameling uit de veilinggeschiedenis: de collectie van Harry en Linda Macklowe, een gescheiden Amerikaans echtpaar. Sotheby’s, dat maandagavond in New York de tweede en laatste veiling organiseerde, boekte met de verkoop van in totaal 65 moderne kunstwerken een omzet van omgerekend 829 miljoen euro.

Het oude record stond op naam van de verzameling van Peggy en David Rockfeller, die Christie’s in 2018 voor 835 miljoen dollar verkocht, 87 miljoen minder dan de opbrengst van de Macklowe-collectie.

Op last van een rechter moesten Harry en Linda Macklowe, beiden stevige tachtigers, hun verzameling verkopen. Na 57 jaar strandde het huwelijk van de Macklowes in 2016 toen Harry, een onroerendgoedmagnaat, ervandoor ging met een aanzienlijk jongere vriendin, inmiddels zijn echtgenote. Omdat hij het met zijn ex niet eens kon worden over de waarde van hun kunstverzameling moest die worden verkocht.

48 miljoen voor Rothko

Net als bij de eerste veiling in november verkocht Sotheby’s maandag alle te koop aangeboden kunstwerken. De hoogste opbrengst was voor een doek van Mark Rothko: 48 miljoen dollar. Met enige spanning keken kenners uit naar de resultaten omdat de Macklowes alleen kunst van witte mannelijke kunstenaars hadden verzameld. De markt had daar geen moeite mee: de opbrengst overtrof de verwachtingen.

„Ik had nooit gedacht dat ik de verkoop van de Macklowe-collectie zou meemaken”, zei Harry Macklowe na afloop tijdens een persconferentie. De veiling had hem geënthousiasmeerd. „Niet door de resultaten, maar omdat verzamelaars de keuzes onderschreven die we de afgelopen 65 jaar hebben gemaakt. Dat was de grootste beloning.”

De Macklowe-veiling vormde het begin van de tweede week met de voorjaarsveilingen van de grote veilinghuizen, Christie’s, Sotheby’s en Phillips. De eerste week bracht al ruim 1,4 miljard dollar op. De verwachting is dat de teller deze week door de grens van 2 miljard gaat.