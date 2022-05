Gecrasht toestel China Eastern mogelijk met opzet in duikvlucht gebracht

De crash van het toestel van de Chinese luchtvaartmaatschappij China Eastern op 21 maart was volgens Amerikaanse onderzoekers met opzet, meldt The Wall Street Journal. Bronnen van de krant zeggen dat uit de vluchtdata van de zwarte dozen blijkt dat iemand in de cockpit de Boeing 737-800 bewust in een duikvlucht heeft gebracht. Bij de vliegramp kwamen alle 132 inzittenden om het leven.

De vlucht MU5375 was onderweg van Kunming naar Guangzhou toen het vanaf een hoogte van zo’n 9.000 meter ineens in een steile duikvlucht belandde en vervolgens tegen een berghelling te pletter sloeg.

Uit de gegevens van de zwarte dozen blijkt volgens Amerikaanse onderzoekers dat een piloot, of iemand die de cockpit was binnengedrongen, commando’s heeft ingevoerd om het toestel in een duikvlucht te sturen. „Het vliegtuig deed wat het werd opgedragen door iemand in de cockpit”, zegt een bron rondom het onderzoek tegen The Wall Street Journal.

Rol van de piloten

De Amerikaanse onderzoekers zien in het feit dat Chinese onderzoekers vooralsnog geen problemen hebben geconstateerd met het vliegtuig of de besturing ondersteuning voor hun conclusie dat er sprake was van een opzettelijke crash. Het verdere onderzoek richt zich nu vooral op de rol van de piloten.

China Eastern laat in een reactie aan The Wall Street Journal weten dat het „onwaarschijnlijk” is dat iemand de cockpit is binnengedrongen en wijst daarbij naar een verklaring van de Chinese toezichthouder CAAC, waaruit blijk dat de piloten geen noodsignaal hebben uitgezonden.

Over mogelijke opzet door een van de piloten herhaalt de luchtvaartmaatschappij een eerdere verklaring van direct na de vliegramp dat de piloten in goede gezondheid verkeerden en geen familie- of geldproblemen hadden.