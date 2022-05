‘Everything Everywhere…’: beeldenchaos vol grappen en zelfspot

Everything Everywhere All at Once voelt geregeld alsof je kijkt naar een stroom fantasieën van puberale filmnerds. In de ondefinieerbare film wordt heen en weer gesprongen tussen alternatieve universa waar alles mogelijk is; van personages met knakworstjes in plaats van vingers tot gevechten waarbij een hoofd uit elkaar spat in glitterconfetti.

Dat is geregeld hilarisch, enorm uitputtend en levert af en toe onderbroekenlol op. Niet geheel onverwacht bij regieduo ‘the Daniels’ die in Swiss Army Man (2016) suïcide aankaartten door Harry Potter-acteur Daniel Radcliffe een lijk met flatulentie te laten spelen.

Toch is Everything Everywhere een trip die je niet wilt missen. Al was het maar om het hoofdpersonage; een overwerkte Chinees-Amerikaanse moeder die scifi-heldin wordt. Evelyn Wang is verfrissend tussen de inwisselbare actiehelden en blijkt een droomrol voor 59-jarige kungfu-koningin Michelle Yeoh.

We leren haar kennen als wassalon-eigenaar met weinig oog voor haar goeiige echtgenoot Waymond en lesbische dochter Joy (Stephanie Hsu), wier geaardheid Evelyn knarsendtandend aanvaardt. Ze is vooral bezig om haar uit China afgereisde vader tevreden te houden én haar boekhouding op orde te krijgen voor een knorrige belastingcontroleur (Jamie Lee Curtis).

Tot ze leert dat er parallelle dimensies bestaan waarin ze andere levenskeuzes heeft gemaakt. Waarna Evelyn door al die dimensies reist om ‘talenten’ over te nemen bij alternatieve versies van zichzelf en zo een dimensiehoppende en destructieve entiteit te verslaan die veel weg heeft van dochter Joy in uitzinnige outfits.

Meer woorden aan de plot vuilmaken is zinloos; proberen alles te begrijpen of incongruenties te spotten is onmogelijk door overrompeling tijdens het kijken. Ieder frame zit tjokvol, het camerawerk is nerveus en absurde momenten volgen elkaar in razend tempo op. Om van het ene universum naar een ander te springen moeten personages ‘onlogische’ acties ondernemen, zoals een staaf lippenbalsem oppeuzelen.

En dan zijn er nog de actiescènes vol martial arts (Yeoh), Pro wrestling (Curtis) of wapenstokken die in dildo’s veranderen (Hsu). Plus heerlijke knipogen naar de filmgeschiedenis; zo bestaat er een universum waar Evelyns collega in een wokrestaurant een wasbeer onder zijn koksmuts heeft, à la tekenfilm Ratatouille.

Lees ook een achtergrondartikel over multiversa in films: Het multiversum is een medicijn tegen keuzestress

Dat klinkt als te veel voor één film. En is het ook. Maar de chaotische beeldenbrij blijkt een eigenzinnige wijze om een interessante kwestie aan te kaarten: de overdosis aan informatie, mogelijkheden én teleurstellingen waarmee mensen vandaag de dag worden geconfronteerd, en hoe daarmee om te gaan. Als kijker, als moeder en als naar erkenning en aandacht hunkerend kind.

Hoewel de oplossing bij the Daniels traditioneel en wat sentimenteel is, voelt de weg erheen als een verademing. Bijvoorbeeld door de wijze waarop de regisseurs omgaan met Wangs Aziatisch-Amerikaanse identiteit. Veel films die problemen van de eerste en tweede generatie immigranten aankaarten, verzanden in melodrama of uitleggerigheid. The Daniels negeren moeilijkheden niet, maar maken ze tot natuurlijk onderdeel van hun absurde grappenfestijn en vieren de dubbele nationaliteit met veel zelfspot.

Actiekomedie Everything Everywhere All at Once Regie: Daniel Kwan en Daniel Scheinert. Met: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, Jamie Lee Curtis. In: 84 bioscopen ●●●●●

Nieuwsbrief NRC Film De beste filmstukken, interviews en recensies van de nieuwste films Inschrijven