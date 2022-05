Eerste Kamer niet akkoord met vijfde verlenging coronawet

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19, ook wel bekend als de coronawet, wordt niet voor een vijfde keer verlengd. Een meerderheid van de Eerste Kamer stemde dinsdag tegen een nieuwe termijn van de tijdelijke wet, waardoor deze na 1 juni komt te vervallen. Met de coronawet kan het kabinet crisismaatregelen opleggen bij een eventuele opleving van het coronavirus. Eerder ging de Tweede Kamer wel akkoord met verlenging van de wet.

Dat de senaat afkoerste op het wegstemmen van de coronawet, werd vorige week duidelijk. Een rondgang van NRC leerde dat een meerderheid van de senatoren weinig voelde voor een vijfde verlenging, nu de coronapandemie minder gevolgen heeft voor de maatschappij en er nagenoeg geen maatregelen meer van kracht zijn. Al langer waren er bezwaren tegen de wet, omdat het kabinet deze telkens verlengde ondanks de belofte dat de wet kort van kracht zou zijn.

Eerder op de dag zeiden Eerste Kamerleden wel een eventuele spoedwet snel goed te zullen keuren, mocht het coronavirus weer opleven in Nederland. Ook vroegen ze gezondheidsminister Ernst Kuipers (D66), die bij de vergadering aanwezig was, de opvolger van de tijdelijke coronawet sneller naar de Tweede en Eerste Kamer te sturen. Deze Wet publieke gezondheid (Wpg) moet het kabinet de mogelijkheid geven om in samenspraak met de Tweede en Eerste Kamer maatregelen te nemen, zoals herinvoering van de mondkapjesplicht of het coronatoegangsbewijs.

Noodverordening

Volgens Kuipers is een versnelde procedure echter niet mogelijk. De wetswijziging van de Wpg gaat in juni eerst nog in consultatie, wat betekent dat iedere burger zijn of haar mening mag geven over de voorstellen. Eind augustus kan de wet door de Tweede en Eerste Kamer worden behandeld, aldus Kuipers. Mocht het aantal besmettingen in de tussentijd zoveel oplopen dat maatregelen nodig zijn, dan kan het kabinet nog besluiten een noodverordening in te stellen. Dit deed het eerder al aan de begin van de coronacrisis in Nederland, toen er nog geen tijdelijke coronawet was.

Vlak voor de definitieve stemming noemde Kuipers het mogelijke wegvallen van de tijdelijke wet in de Eerste Kamer „echt een ongemak”, meldt persbureau ANP. Uiteindelijk stemden alleen de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie voor de verlenging, maar zij hebben samen geen meerderheid in de senaat.