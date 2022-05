Eveliens zoektocht naar een eerste echte seksuele ervaring wordt op liefdevolle wijze in beeld gebracht

Neem even de tijd voor Sexual Healing, want die tijd heeft Evelien (53) ook nodig gehad om zich te vereenzelvigen met haar spastische lichaam. Over haar gaat de documentaire die Elsbeth Fraanje maakte. Ze volgt Evelien die opgevouwen in haar rolstoel verklaart dat het een „beetje sneu” begint te worden dat ze nog nooit lichamelijke liefde heeft gekend, niet als ontvanger en niet als gever. Aangeraakt wordt ze veel en vaak, en Fraanje filmt dat ook. Hoe ze naakt haar bed uit wordt getakeld, in de rolstoel gezet, onder de douche gereden. De verzorgende doet blauw plastic slofjes om haar schoenen, buigt zich over haar heen en masseert de shampoo in haar haren. De aanrakingen die Evelien kent zijn louter functioneel. En dat, zegt ze, is heel wat anders dan intiem. Dus „het zal een keer tijd worden”. In deze film gaat ze op zoek naar haar seksuele gevoelens, en een man die daarbij past.

Natuurlijk, als je er even over nadenkt, weet je heus wel dat een mens in een gehandicapt lichaam zelden alleen is en toch eenzaam. Voor de simpelste handeling – even plassen – is iemand nodig. Maar de ander die nodig is voor gedeelde intimiteit, of seks, die ontbreekt meestal. Evelien heeft iets van Annie M.G. Schmidt toen die al op leeftijd was; een uitstekend werkend hoofd met krullen op een gekromd lichaam dat niet meewerken wil. Ze is te vroeg geboren, als baby een paar keer bijna dood geweest. „Evelien mocht er niet zijn” en dat gevoel is ze nooit kwijtgeraakt. Wie zou haar lijf nou willen, zegt ze, als ze het zelf al geen pretje vindt om te bekijken?

Toch laat ze Elsbeth Fraanje en haar cameraman Jefrim Rothuizen heel dichtbij dat lichaam komen. In bed met een spiegel tussen haar benen om zichzelf te bekijken, in bad met een vibrator die ze met Brigitte, haar verzorgende, is wezen kopen in een seksshop. Willen we dat allemaal zien? Ja, zeker. Want het gebeurt omzichtig en liefdevol. Met de camera zo dicht op haar huid, verzoen je je net als zij met haar lichaam. Je ziet ineens hoe vol haar lippen zijn, hoe egaal en zacht haar huid, hoe mooi dat kobaltblauwe truitje bij haar ogen staat. Je ziet haar stralen als ze eerst een rode, dan een blauwe bh past, en met haar constateer je dat het haar prachtig staat. Ze bezit „een echt vrouwenlijf”.

Fantastische ervaring

Ze doet een intake bij De Ultieme Zorg, een escortbureau voor mensen met een beperking en laat zich uitgebreid informeren over wat er zoal mogelijk is. Twee mannen zijn er beschikbaar: Willem en Thomas. Maar voor het met een van de twee tot een afspraak komt, doet ze vooronderzoek. Ze videobelt met Kenneth die al eens een escort van dat bureau op bezoek heeft gehad. Fantastische ervaring, zegt hij, maar hij kan het zich maar drie keer per jaar permitteren. De Duitse Christine gunt zichzelf eens in de drie weken een afspraak met Thomas en ze vindt hem én ‘het’ „wunder, wunder, wunderschön”. Je bent verliefd, constateert Evelien aan de andere kant van het computerscherm. Christine ontkent het niet. Maar van wat ze dan zegt, springen de tranen in je ogen. Ze vindt het zó fijn met hem, dat ze niets liever wil dan dat gevoel „doorgeven en delen”.

En zo geschiedde. Thomas komt. Bij Evelien. Knappe man. Prachtige ogen. Krankzinnig lief tegen haar. En duidelijk: „Wat we doen is fijn, persoonlijk en intiem, maar het is mijn werk.” Geen vriendschap, geen relatie, en trouwen gaan ze ook niet. Eigenlijk wil je alles van Thomas weten. Waarom doet hij dit werk, hoe vaak, hoe? Maar de film gaat niet over hem. Die gaat over Evelien, en zij kreeg iets van hem, zegt ze, waarvan ze niet wist dat ze het kwijt was.