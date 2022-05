Economische groei en stagnatie tegelijk: hoe kan dat?

Stagneert de economie, of is er juist een fantastisch hoge groei? De eerste raming voor de economie in het eerste kwartaal van dit jaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft een dubbele boodschap: van allebei is sprake. Ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar nam het volume van het bruto binnenlands product niet toe: de groei was 0 procent. Stagnatie dus. Maar ten aanzien van het eerste kwartaal van een jaar geleden was sprake van een reuzegroei: 7 procent.

Deze forse discrepantie is terug te voeren op de bijzondere omstandigheden tijdens de pandemie. De economie moest deels op slot. In het eerste kwartaal van 2021 was er een strikte lockdown, mét avondklok. Toen de samenleving tegen de zomer van vorig jaar weer open mocht, was plots sprake van een explosie van activiteit. Bedrijven draaiden op volle toeren en consumenten trokken blij hun portemonnee – die nogal vol zat door al het niet uitgegeven geld tijdens de pandemie. Zelden kenden de Nederlandse, en de Europese én de Amerikaanse economie zo’n opleving. Het droeg bij aan het ontstaan van grootschalige krapte – van transport tot arbeid en van de meest vooruitstrevende elektronica tot het meest onbeduidende schroefje. Het aanbod hield de vraag niet bij. In de loop van vorig jaar ontstond zo de kiem voor de hoge inflatie die we nu hebben, die door de oorlog in Oekraïne in een nóg hogere versnelling is gebracht.

Het gevolg van al die vrijkomende economische energie is dat de economie destijds op een sterk groeitraject werd gezet, tot op het niveau dat we nu hebben. En als dat niveau wordt vergeleken met de ingesnoerde economie van een jaar daarvóór, dan wordt een forse economische groei gemeten – de 7 procent waar het CBS dinsdagochtend mee kwam

Momentum neemt af

Intussen neemt het momentum van de economie al een tijdje af. De energieprijzen liepen in de aanloop naar de Russische inval in Oekraïne op 24 februari al geruime tijd op, het vertrouwen van consumenten werd al wat minder. De rente op de kapitaalmarkt (voor langlopende leningen) ging al wat omhoog en centrale banken zinspeelden op renteverhogingen op de geldmarkt – voor kortlopende leningen. En, opvallend, de overheidsconsumptie – wat de staat uitgeeft aan goederen en diensten – daalde liefst 4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van vorig jaar. Daar zit al een begin van een postcoronaeffect in, maar het verhoudt zich niet met alle bestedingsplannen van het nieuwe kabinet.

Hoe dat allemaal uitpakt, valt waarschijnlijk te zien in het lopende kwartaal. Gezien de verdere vertrouwenseffecten van de oorlog en de nog steeds forse inflatie mag niet worden verwacht dat dit tweede kwartaal beter uitpakt dan de eerste drie maanden van het jaar. Zo tekent zich, afhankelijk van het verloop van de oorlog en de energieprijzen, de mogelijkheid af van één of meer kwartalen achtereen met stagnatie of zelfs een licht negatieve economische groei van kwartaal op kwartaal – bij een hardnekkig hoge inflatie. Niet voor niets zingt het woord ‘stagflatie’ rond, als referentie aan de omstandigheden in de jaren zeventig, toen zich eveneens een periode van stagnerende groei en hoge inflatie voordeed.

Lees ook: In serviceflat Oostmolensteyn is inflatie het gesprek van de dag: ‘Vroeger, toen waren we nog écht zuinig’

Huizenprijzen

De vraag wordt wel hoe snel de burger dit merkt. De arbeidsmarkt is krap, het risico van ontslag of inkomensdaling is beperkt. Een milde recessie is voorlopig vooral een kwestie van statistiek: de economische groei van jaar op jaar blijft voorlopig hoog door het vergelijkingseffect met vorig jaar – hoewel dat in de loop van 2022 zal wegebben. Anders gezegd: zelfs als de economie dit jaar vier kwartalen achtereen niet groeit ten opzichte van het vorige kwartaal, komt voor geheel 2022 toch een groei uit de bus van 2,7 procent ten opzichte van 2021.

Aan de andere kant zijn er de hoge inflatie, de rentestijgingen en het nog onbekende effect daarvan op de woningmarkt, en het toenemende wantrouwen in de eigen financiële en economische toekomst die uit de metingen van het CBS blijkt. Met name een omslag op de woningmarkt kan slecht uitpakken voor de economie. Het is bekend dat de huizenprijzen sterk doorwerken in de consumentenbestedingen.

Het is mogelijk dat het CBS alsnog met een correctie komt en er al lichte krimp blijkt te zijn geweest in het eerste kwartaal, gezien de foutmarges. En dan is er, uiteraard, ook nog de rest van de wereld. In de eurozone bedroeg de groei van jaar op jaar in het eerste kwartaal 5,2 procent. Maar ook hier is de kwartaalgroei al fors minder: 0,2 procent in het eerste kwartaal van 2022 ten opzichte van het voorgaande kwartaal. In de Verenigde Staten is daadwerkelijke krimp gemeten: ruim 0,3 procent in het eerste kwartaal.

China, die andere krachtcentrale van de wereldeconomie, kwam maandag met zeer slechte cijfers: een industriële productie die 2,6 procent gedaald is op jaarbasis, en consumentenuitgaven in de detailhandel die liefst 11 procent lager zijn. Dat heeft vooral te maken met het strenge zero-Covidbeleid dat Beijing voert en waardoor bijvoorbeeld Shanghai een tijd, op zijn best, op halve kracht moest functioneren. Internationale productieketens en leveranties lijden daaronder.

De krapte in het bedrijfsleven die dat tot gevolg heeft, telt op bij al die andere krapte: in de energiesector bijvoorbeeld of op de arbeidsmarkt. Het eerste kwartaal is daar misschien nog maar een voorproefje van.