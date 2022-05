Doorvliegen met een pijl door de nek

U kent ze wel, de Dominomus, de McFlurry-egel en de CERN-marter, topstukken van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Maar de moeder aller dode dieren met een verhaal is een Duitse ooievaar. De vogel werd op 21 mei 1822, komende zaterdag tweehonderd jaar geleden, gedood én bewaard. Hij werd geschoten door Christian Ludwig Reichsgraf von Bothmer op zijn landgoed in Mecklenburg vanwege iets opmerkelijks: een tachtig centimeter lange pijl die de nek van de ooievaar van achter naar voren in de lengterichting had doorboord en er vlak onder de kop weer uitstak, kennelijk zonder vitale lichaamsdelen te raken.

De vogel werd met pijl en al opgezet en opgenomen in de zoölogische collectie van de Universiteit van Rostock, waar der Pfeilstorch (pijlooievaar) nog steeds bewaard wordt en de laatste jaren als beroemd museumstuk steeds meer bezoekers trekt: „In 2019 waren het er 20.000”, mailt Sören Möller, woordvoerder van het instituut.

Een groots twee-eeuwenfeest kon door de in Mecklenburg-Vorpommern nog maar kortgeleden opgeheven coronamaatregelen niet georganiseerd worden, „maar op 18 mei geeft professor Stefan Richter de publiekslezing 200 Jahre Rostocker Pfeilstorch – wohin ziehen die Vögel im Winter?”.

Fiberglaspijl

Die vraag (waar vogels in de winter naartoe trekken) werd pas tweehonderd jaar geleden dankzij de pijlooievaar beantwoord. De pijl van hardhout met een ijzeren punt die met plantenvezels in de schacht is gefixeerd, bleek afkomstig uit Centraal-Afrika en vormde het eerste harde bewijs dat ooievaars daar overwinteren. Voor die tijd wist men wel dat sommige vogelsoorten in het najaar verdwenen en in het voorjaar terugkeerden, maar de zienswijze van Aristoteles dat ze tijdelijk verdoofd de winter in gaten, spleten en in de modder doorbrengen, heeft ongelofelijk lang standgehouden.

Inmiddels zijn er 35 goed gedocumenteerde pijlooievaars bekend, uit acht Europese en drie Afrikaanse landen en een uit Israël. Uit Nederland kennen we een pijlooievaar uit de Betuwe in 1785 „die eenen afgebrooken pyl, gelykvormig aan die van sommige Indische Volken, onder in eene der wieken hadt zitten”.

In 1971 vond een kentering plaats toen er in Wenen een broedende ooievaar werd gezien die was doorboord met een fiberglaspijl van Italiaanse makelij. Het traditionele jagen met pijl-en-boog maakte uiteindelijk plaats voor schieten met vuurwapens. Tegenwoordig worden trekkende ooievaars in landen rond de Middellandse Zee nog steeds massaal afgeschoten en hebben ze ook een nieuwe vijand: plastic afval waarin ze verstrikt raken in rondslingerende postbode-elastieken waarmee ze hun jongen voeren.

Uiteindelijk zijn er slechts twee complete pijlooievaars en vijf losse pijlen bewaard gebleven. Van het exemplaar uit 1822 is een mooie replica gemaakt die sinds 2018 permanent in Kasteel Bothmer te zien is. Ga voor het 200-jarige origineel vooral naar Rostock.

Zoologischen Sammlung, Universitätsplatz 2, Rostock | open werkdagen 10:00-16:00 uur, toegang gratis