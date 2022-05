Beproef je geluk! Speel slimmer! Win! Als minister van Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) zijn belofte nakomt en de stortvloed aan reclames voor online gokken aanpakt, kan hij dan alsjeblieftdankjewel in één moeite de advertenties voor cryptobeleggingen aan banden leggen?

Voor de meeste mensen is investeren in cryptovaluta een ordinaire gok. Een gok die verkeerd uit kan pakken, zoals voor de half miljoen Nederlanders die vorig jaar instapten in crypto. Ze wilden niet achterblijven terwijl de rest van de straat miljonair werd.

De cryptowereld beleeft nu zijn versie van 2008 – het jaar waarin de reguliere financiële markten ineenstortten. Sinds de piek in november 2021 kromp de totale cryptomarkt met 40 procent: van 2.100 miljard dollar naar 1.260 miljard dollar. De bitcoin, de meest populaire munt, daalde net zo hard.

De crash raakte in een stroomversnelling door economische onzekerheid door de oorlog in Oekraïne en oplopende rentes. Waarom zou je je geld steken in een risicovolle crypto-investering als je het ook op een veilige spaarrekening kan laten groeien?

De bitcoin kan weer opveren; ernstiger is de systeemfout die vorige week aan het licht kwam. De zogenaamd stabiele munt terra implodeerde. Terra was een van de populairste ‘stablecoins’ en beloofde een veilige koppeling met de dollar. Het bleek een luchtkasteel van 15 miljard zonder fatsoenlijk onderpand. Elke ingelegde dollar is nu nog een fractie van een fractie van een fractie van een cent waard.

Terra-beleggers waren gelokt met de opbrengst van onwaarschijnlijk hoge rentepercentages (19,5 procent) voor leningen die met hun geld werden uitgegeven. Dat trok veel kleine beleggers die dachten hun spaargeld of cryptowinst veilig te parkeren. In plaats daarvan kelderde de waarde in 24 uur met 99 procent. Terra-oprichter Do Kwon neemt de telefoon niet meer op.

In 2021 kreeg diezelfde Do Kwon nog 150 miljoen dollar van grote crypto-investeerders die terra als het beloofde land zagen; de basis van een hele baaierd aan financiële diensten, waarmee je net zo makkelijk zou kunnen betalen als met Gewoon Geld. Geen bank of controlerende instantie ertussen, een algoritme zou het allemaal wel even regelen.

Lees ook: ‘Stabiele’ cryptomunt Terra stort ineen.

De ondergang van terra slaat een deuk in het vertrouwen in ‘DeFi’, decentrale financiële systemen die gebouwd worden met blockchaintechnologie. Als één grote belegger een volledig economisch ecosysteem ineen kan laten storten, dan is decentraal misschien niet zo ideaal.

Modewoorden als DeFi, NFT en metaverse wakkerden de cryptokoorts aan bij beleggers die gingen handelen om de lockdownblues te vergeten. Dat iedereen nu weer wat beters te doen heeft zie je aan cryptohandelsplatform Coinbase, dat sinds november 85 procent van zijn beurswaarde verloor.

Dat past in het beeld dat Mark Nuvelstijn schetst, een van de oprichters van de Nederlandse cryptobeurs Bitvavo, waar je in terra kon handelen. Hij vertelt aan de telefoon dat mensen van dit voorbeeld „schrikken” en leren om „sceptischer en secuurder” om te springen met hun geld.

Met terra verdwijnt een grote rotte appel uit de cryptomand. Maar er is niets dat Do Kwon of iemand anders ervan weerhoudt een nieuwe rotte appel te verzinnen. Zolang toezichthouders geen grip hebben op achterliggende waarborgen, blijft de ‘stabiele’ munt een gok. Net als in het casino: beproef je geluk, speel slimmer en win! Of verlies.

Het enige verschil is dat je in de cryptowereld niet tegen de tronies van gokboegbeelden Andy van der Meijde en Wesley ‘Koning Toto’ Sneijder aan hoeft te kijken. Hoewel… Sneijder is inmiddels ook finfluencer, die probeert zijn tweede eigen cryptomunt te verkopen.

Zijn eerste munt – je verwacht het niet – mislukte.

Marc Hijink schrijft op deze plek over technologie. Twitter: @MarcHijinkNRC

Nieuwsbrief NRC Future Affairs De spannendste stukken over de toekomst van tech, economie, klimaat en megatrends Inschrijven