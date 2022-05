Cannes opent met ode aan film – en zombies

Veel lijkt weer helemaal op orde te zijn bij het filmfestival van Cannes. Na twee door Covid getekende edities – 2020 viel uit en 2021 vond plaats met vertraging – biedt het festival dat deze week begint weer een klassiek vol programma.

Aanwezig met nieuwe films zijn gerenommeerde auteurs zoals David Cronenberg en Hirokazu Kore-eda. Cronenberg keert terug naar zijn geliefde horror-genre in Crimes of the Future; Kore-eda komt met Broker, zijn eerste in Korea gedraaide familiedrama. Daarnaast biedt Cannes volop ruimte voor spraakmakende talenten, zoals Italiaan Pietro Marcello, die zijn Frans gesproken kostuumdrama Scarlet in première zal laten gaan.

Hollywood-royalty is present in de figuur van Tom Cruise. Top Gun: Maverick, de langverwachte vervolgfilm op megahit Top Gun uit de jaren tachtig, gaat in Cannes in première. De hyperactieve acteur-producent krijgt een eerbetoon van het festival voor zijn grote verdienste voor de cinema. Aan sterren sowieso geen gebrek in Cannes. Léa Seydoux, Kristen Stewart, Tom Hanks, Idris Elba en vele anderen maken hun opwachting op de rode loper.

Het festival koos voor een lichte opening met de zombie-komedie Coupez! van de meester van de pastiche-film Michel Hazanavicius. Hij had eerder groot succes met de zwijgende film The Artist (2011). De film is een remake van een Japanse verrassingshit One Cut of the Dead (2017) van Shin’ichiro Ueda. Coupez! is een zombiefilm óver het maken van een zombiefilm – en daarmee een eerbetoon aan het ambacht van het filmmaken zelf. Dat ziet Cannes graag.

Coupez! zou aanvankelijk Z heten – naar de Franse benaming voor pulpfilms ‘Série Z’. Maar de laatste letter van het alfabet raakte besmet als symbool voor steun aan de Russische agressie in Oekraïne.

In normale tijden is het festival bepaald niet vies van enige zelf-felicitatie. Maar de festiviteiten rond het 75-jarige jubileum zullen dit jaar meer ingetogen zijn in het licht van de oorlog in Oekraïne. Juryvoorzitter is de grote Franse acteur Vincent Lindon. Hij moet met de wetenschap leven dat hij niet de eerste keuze was. Artistiek directeur Thierry Frémaux stelde aanvankelijk alles in het werk om Penélope Cruz zover te krijgen, maar haar filmverplichtingen zaten in de weg. Cruz werkt momenteel aan de biopic Ferrari, een nieuwe film van Michael Mann.

Stevige knauw

Niet alles is volledig bij het oude in Cannes. Frémaux wond er bij de presentatie van de nieuwe editie geen doekjes om: het festival heeft een stevige knauw gekregen van de Covidcrisis. Het zal nog enige tijd duren voordat Cannes daarvan volledig is hersteld. Voor de crisis trok Cannes 40.000 geaccrediteerden uit filmindustrie en media. Vorig jaar waren er slechts 20.000 bezoekers. Dit jaar zullen dat er 35.000 zijn – een flinke verbetering, maar Cannes is nog niet terug op het oude niveau.

Frémaux zit al sinds 2001 op zijn troon als festivaldirecteur, maar maakt nog steeds een frisse en alerte indruk. In 2021 was Cannes ruimhartig in de selectie van films; ook om de industrie die in crisis verkeerde door de Covid-beperkingen te steunen. Frémaux en zijn team selecteerden toen zo’n 80 films. Bij de komende editie zal het festival weer als vanouds streng en selectief zijn met ruim 50 filmtitels (uit meer dan 2.000 inzendingen.)

Cannes zal wel nooit voorop lopen als het gaat om het veelbesproken streven naar meer diversiteit in de filmwereld. Het festival staat op het standpunt dat eerst de filmsector moet veranderen voordat het festival kan veranderen. Een voortrekkersrol dicht Frémaux zijn festival niet toe. Van tijd tot tijd geeft hij blijk van enige inmiddels ouderwets aandoende scepsis tegenover ‘politieke correctheid’. De kwaliteit van films moet volgens hem voorop blijven staan.

Zo’n filosofie hoeft natuurlijk helemaal niemand uit te sluiten. Ook Cannes is niet ontgaan dat een aantal van de meest spraakmakende en intrigerende jonge filmmakers in Frankrijk momenteel vrouwen zijn. Julia Ducournau won vorig jaar in Cannes de Gouden Palm met haar enerverende en bizarre Titane. Léonor Serraille stoot nu met haar tweede film Un petit frère door naar de competitie; het hoogste podium. Veteraan Claire Denis, die in het verleden met haar films vrijwel elke sectie van het festival aandeed, doet met haar nieuwe film The Stars at Noon mee in competitie.

Russen

Een ander heet hangijzer, ook voor Cannes: wat doen we met de Russen? Is het wel oké om te genieten van Russische kunst op het moment dat het land probeert buurland Oekraïne van de kaart te vegen? Cannes koos – kenmerkend – voor een tussenoplossing. Russische films en Russische filmmakers blijven welkom, officiële delegaties van de Russische overheid zijn niet uitgenodigd.

In competitie zal Tchaikovsky’s Wife te zien zijn van regisseur Kirill Serebrennikov: een kostuumdrama over het desastreuze huwelijk van componist Pjotr Tsjaikovski met Antonina Milioekova. Tsjaikovski was homoseksueel. Hij hoopte door het huwelijk met een jonge vrouw de roddels over zijn geaardheid de kop in te drukken. Dat pakte rampzalig uit. Over de politieke gezindheid van Serebrennikov bestaat geen twijfel. Nadat de regisseur jarenlang huisarrest kreeg opgelegd door het Poetin-regime, is hij inmiddels vertrokken uit Rusland en woonachtig in Berlijn.

Ook een Oekraïense debuutfilm dingt mee naar prijzen in Cannes. Butterfly Vision van Maksym Nakonechnyi gaat over de oorlog in de Donbas. De film vertelt het verhaal van een Oekraïense soldaat die terugkeert van het front nadat ze zwanger is geraakt na verkrachting. Achter de schermen organiseert het festival ook een speciale dag voor Oekraïense filmproducenten om contacten te leggen met vertegenwoordigers van de filmwereld uit andere landen.