Brand verwoest oefenstudio van de Nits

Bij een brand in Amsterdam-West is maandag de oefenruimte en studio van de band de Nits verwoest. De bandleden gebruikten de ruimte al veertig jaar en nam er de meeste van hun albums op.

„Onze hele apparatuur staat daar, onze instrumenten, een gedeelte van ons archief ligt daar, onze studio”, zegt zanger/gitarist Henk Hofstede tegen NH Nieuws. „We hebben net een nieuwe plaat gemaakt en de tapes liggen daar. De computers staan er, noem maar op. Dit is verschrikkelijk.” Het hele pand is in de as gelegd. De brand begon buiten het gebouw, bevestigt de brandweer in Het Parool. De oorzaak wordt nog onderzocht.

„Alles, alles, alles is weg,” zegt Hofstede in die krant. „Zelf ben ik een paar mooie gitaren kwijt, waaronder de Fender Jazzmaster waar ik altijd op speelde.”

De band nam sinds de jaren tachtig zijn muziek op in de ruimte, een voormalige gymzaal. De school waar de zaal bij hoorde brandde in de jaren zeventig al af. De ruimte werd enkele jaren geleden op Wikipedia omschreven als ‘een zeer klein gebouw met een kleine hal, een ruime vloer waar kan worden geoefend en opgenomen kan worden.’

De Nits bestaan sinds 1974 – toen nog The Nits – In 2019 kwam hun laatste, deels geïmproviseerde album uit, Knot. Een ‘breiwerk van sfeervolle en soms duistere soundscapes’, schreef NRC.