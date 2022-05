Azovstal: een verzetsverhaal dat het moeiteloos tot Hollywoodfilm kan schoppen

Na 82 dagen is het verzet dan toch gebroken. Busladingen vol Oekraïense strijders die zich in de kelders onder de belegerde Azovstal-fabriek Marioepol ophielden zijn maandagavond vervoerd naar een nog onbekende locatie. Eerder op de dag zouden Oekraïne en Rusland een akkoord hebben bereikt om gewonde Oekraïense militairen te evacueren naar het door Rusland bezette stadje Novoazovsk. De laatste strijders moeten nog geëvacueerd worden, maar het lijkt een kwestie van tijd voordat heel Marioepol gevallen is.

De militaire betekenis van het maandenlange verzet in de fabriek was groot. Zo zei Denys Prokopenko, een van de commandanten van het Azov-regiment dat de fabriek verdedigde, maandagavond op Telegram dat de Oekraïense militairen onder de fabriek de Russen „82 dagen hebben afgeleid”, terwijl „de Oekraïense krijgsmacht zich kon hergroeperen, personeel kon opleiden en wapens van partnerlanden kon ontvangen”.

Maar minstens zo groot is de betekenis van het legeronderdeel in het complex van staalfabrieken als symbool van Oekraïense vasthoudendheid. De verdedigers van Marioepol zijn „helden”, schreef journalist Oleksiy Sorokin van de krant Kyiv Independent op Twitter. „Ze hebben alles gegeven wat ze hadden, en nog veel, veel meer.” Een veelgemaakte analogie op de sociale media is die met de heldhaftige nederlaag van de Spartanen tegen de Perzen in de Slag bij Thermopylae, in 480 voor Christus.

Beeld van heldhaftigheid

Dat de Oekraïense visie zo aanslaat in Oekraïne en daarbuiten, is niet verwonderlijk. Het is een aantrekkelijk verhaal: zo’n duizend Oekraïense strijders, onder wie honderden gewonden, hielden het bijna twaalf weken uit onder druk van immense Russische vuurkracht. De fabriek was het laatste bastion van de Oekraïners in de strategisch gelegen havenstad. Er was Rusland veel aan gelegen om Marioepol te veroveren, omdat het de laatste plek was tussen de Krim en de zelfverklaarde Volksrepublieken Donetsk en Loehansk die nog niet geheel in Russische handen was: door de inname van Marioepol ontstaat een aaneengesloten, door Rusland bezet gebied in Zuid-Oekraïne.

Een ander aspect dat tot de verbeelding spreekt, is de fysieke situatie waarin de strijders zich bevonden. De Azovstal-fabriek, opgericht in de jaren dertig onder Sovjetbewind, beslaat elf vierkante kilometer. Acht meter onder de vloer van dit fabriekscomplex bevindt zich een doolhof van tientallen kilometers aan catacomben, spoorrails en doorgangetjes. Hier zaten de strijders, terwijl de Russen de metersdikke betonnen muren bleven beschieten, waarbij geregeld Oekraïners omkwamen.

Aanvankelijk waren de militairen nog vergezeld van burgers en medici; zij waren al eerder geëvacueerd. Wie overbleef, had een indrukwekkend uithoudingsvermogen: mannen met baarden, slapend op kartonnen dozen of stapeltjes kleren. Douchen konden ze niet. Overal lagen dode lichamen. Proviand was er nog mondjesmaat, in de vorm van soep en pap; de flink afgevallen strijders noemden dit volgens de Kyiv Independent het „Azovstal-dieet”.

Eigen persdienst

De strijders in Marioepol hadden hun public relations goed op orde. Het Azovregiment had een eigen persdienst in de fabriek, die beelden naar buiten bracht waarop gewonde strijders de lens in kijken als afgebeulde mijnwerkers. Pro-Russische twitteraars proberen de sympathie voor deze strijders juist te ondermijnen door onophoudelijk te wijzen op de geur van neonazisme die om het Azov-regiment hangt.

De situatie waarin de strijders zich bevonden roept bij velen de associatie op met heroïsche oorlogsfilms, en ook dit wordt van Oekraïense zijde aangewend om hun heldhaftigheid te benadrukken. „De realiteit van de Oekraïense strijders van het Marioepol-garnizoen is zodanig dat zelfs Marvel Studios het niet geheel zou kunnen bevatten”, twitterde de Oekraïense minister Oleksii Reznikov (Defensie), in een verwijzing naar de Amerikaanse filmstudio die bekend is om zijn superheldenfilms.

Het is duidelijk dat de Oekraïners vooral de onverzettelijkheid van de strijders benadrukken. Maar de vraag is in hoeverre de strijd in Marioepol vooral diende om de Russen bezig te houden. Een andere lezing is dat de strijders primair de stad Marioepol verdedigden. En in die lezing luidt de conclusie na maandag dat Oekraïne een gevoelige nederlaag geleden heeft in een voor Rusland zeer belangrijke strategische havenstad.

Het Russische ministerie van Defensie zegt dat 265 Oekraïense militairen die de fabriek verdedigden, onder wie 51 zwaargewonden, zich overgegeven hebben. De Oekraïense vicepremier Iryna Veresjtsjoek zei te zullen vragen hen te ruilen tegen Russische krijgsgevangenen. President Poetin heef laten weten de Oekraïense gevangenen volgens ‘de internationale regels’ zullen worden behandeld.