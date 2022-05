Amsterdam wil ‘dark stores’ van flitsbezorgers definitief weren uit woonwijken

De gemeente Amsterdam wil flitsbezorgdiensten definitief gaan weren uit woonwijken. Als het aan het stadsbestuur ligt, zijn de ‘dark stores’, de distributiepunten van bedrijven als Gorillas, Getir en Zapp, bijna alleen nog welkom op bedrijventerreinen. In woonwijken en gemengde woon-werkgebieden worden de vestigingen niet meer toegestaan, tenzij de leefbaarheid kan worden gegarandeerd. De plannen zijn dinsdag bekendgemaakt.

De magazijnen van de flitsbezorgers zorgen nu voor overlast voor de buurt, doordat de bezorgers continu af en aan rijden. Bij de gemeente Amsterdam kwamen het afgelopen jaar klachten binnen over bezorgfietsen die de doorgang op de stoep blokkeren en bezorgers die vaak tot ‘s avonds laat in de straat rondhangen in afwachting op een volgende bestelling. Om die reden besloot het gemeentebestuur in januari de komst van nieuwe distributiepunten per direct te verbieden, toen voor in ieder geval een jaar. Daarbij kondigde het aan in de tussentijd te werken aan specifiek beleid voor dark stores.

Dat beleid rolt de gemeente nu uit. Als eerste stad van Nederland verbant Amsterdam de flitsbezorgers uit woonwijken. „De klachten en overlast die er nu al zijn, laten zien dat in woonwijken deze vestigingen niet of nauwelijks te combineren zijn met een leefbare wijk”, zegt wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening, GroenLinks). Ook bij een aanvraag voor een vestiging van een flitsbezorgdienst op een bedrijventerrein zal worden gekeken of hierdoor niet teveel overlast en onveilige verkeerssituaties zullen ontstaan.

Gevolgen voor bestaande vestigingen

Het is nu aan de Amsterdamse gemeenteraad om in te stemmen met een nieuw ‘paraplubestemmingsplan’. Daarin zijn de regels voor flitsbezorgers voor de hele gemeente Amsterdam vastgelegd. Tot die tijd kunnen flitsbezorgers geen nieuwe vestigingen openen.

Het nieuwe beleid heeft mogelijk ook gevolgen voor bestaande locaties van flitsbezorgers. Bij vestigingen in woonwijken of gemengde woon-werkgebieden gaat de gemeente kijken of de leefbaarheid voldoende kan worden gegarandeerd. Zo niet, dan kan de gemeente besluiten om de vergunning in te trekken. De gemeente deed dat in april al met drie distributiepunten in de buurt De Pijp.