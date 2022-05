‘Als we de Filippijnse krokodil kunnen redden, is er ook nog hoop voor andere soorten’

‘Hoor je dat?” vraagt de Leidse bioloog Merlijn van Weerd (51). Hij staat stil om te luisteren naar gezang dat boven de andere diergeluiden uitklinkt. „De Filippijnse bulbul. We zijn amper de rivier over en ik hoor onmiddellijk vogels die alleen hier voorkomen.” Van Weerd en zijn collega Amante Yog-yog (35) vervolgen hun pad langs een maïsveld naar een van de laatste stukken tropisch bos dat in de Filippijnen nog intact is. In de jaren zeventig en tachtig is tijdens het regime van Ferdinand Marcos meer dan de helft van alle bossen gekapt, maar het woud van het Sierra Madre-gebergte op het eiland Luzon is met rust gelaten. Te moeilijk begaanbaar voor vrachtwagens. Het beboste gebergte is in 1997 uitgeroepen tot beschermd natuurgebied.

Volgens een rapport van de Verenigde Naties uit 2019 wordt van de acht miljoen plant- en diersoorten wereldwijd één miljoen bedreigd. In tegenstelling tot eerdere uitsterfgolven wordt de huidige massa-uitsterving veroorzaakt door de mens zelf. Ruim 75 procent van het landoppervlak en 66 procent van de zee-ecosystemen is aangetast door menselijk handelen.

De Filippijnen lopen voorop in de uitsterfcrisis. Zo worden er ruim 750 planten- en dierensoorten met uitsterven bedreigd. „Nergens ter wereld zijn zo veel zeldzame soorten bijeen die op uitsterven staan”, stelt Van Weerd. Onder biologen staat de eilandengroep bekend als een biodiversiteitparadijs. Er leeft maar liefst 5 procent van alle soorten ter wereld, waarvan de helft alleen in de Filippijnen voorkomt. „De Filippijnen zijn de proeftuin van de wereld”, zegt Van Weerd. „Wanneer zijn uitstervende soorten nog te redden? Wanneer stort een ecosysteem in? We weten het niet. De Filippijnen geven een blik op wat er te gebeuren staat. Het is een waarschuwing voor de rest van de wereld. Tegelijkertijd kunnen we hier dus kijken wat je nog wél kunt doen.”

Krokodillenbaby’s

Samen met zijn collega Marites Balbas (48) heeft Van Weerd zich met zijn Mabuwaya Foundation ontfermd over de Filippijnse krokodil, Crocodylus mindorensis, een van de zeldzaamste dieren ter wereld. „Twintig jaar geleden waren er nog maar twintig exemplaren over. Biologen dachten dat hij al was uitgestorven. Door onze inspanningen zijn er nu tachtig.” Anno 2022 leven de overgebleven krokodillen grotendeels in bewoond gebied. In samenwerking met de provincie Isabela heeft Van Weerd een beschermingsprogramma opgezet.

Aan de rand van de vijver van het krokodillencentrum in San Mariano liggen vijf babykrokodillen te zonnen. Een ‘headstart’-fokprogramma. Zodra in het wild een nest is ontdekt en de krokodillenbaby’s uit het ei zijn gekropen, nemen veldwerkers ze mee naar het centrum. „Normaal gesproken zal 5 procent overleven. In ons centrum is dat 70 procent”, legt Van Weerd uit. Na twee jaar worden de krokodillen uitgezet.

Balbas en Van Weerd gaan regelmatig in gesprek met dorpelingen. Als die het zien zitten om met krokodillen te leven, wordt het dorp onderdeel van een krokodillenzone. De inwoners wordt aangeraden om langs de rivier een metersbrede bufferzone van vegetatie te laten staan, zodat daar hagedissen, ratten en andere krokodillenlekkernijen kunnen rondscharrelen. Het moet de krokodil ervan weerhouden om de dorpen in te gaan op zoek naar kippen en varkens.

Ook krijgen bewoners een vergoeding om overtredingen in de gaten te houden. Zo is vissen met elektrische schokken verboden. Het is schadelijk voor het leven in de rivier, en leidt tot een te lage visstand, waardoor krokodillen te weinig te eten hebben.

In Malaya, aan de voet van het Sierra Madre-gebergte, wonen twintig gezinnen langs een smalle kreek. De meeste inwoners komen uit een dorp enkele kilometers verderop. Omdat ze geregeld te maken hadden met overstromingen, veroorzaakt door slagregens van orkanen, zijn ze verhuisd naar een hoger deel. Ze hebben bos gekapt om maïs en suikerriet te verbouwen en planten op aanraden van Van Weerd fruit- en inheemse bomen om de biodiversiteit zoveel mogelijk te behouden.

Het dorp doet mee met het beschermen van de krokodil. Al is niet iedereen even enthousiast. „Ik ben bang voor krokodillen”, vertelt de tengere Sally de Gracia (42). „Maar de dorpsraad heeft besloten dat hij hier mag leven. Daar leg ik me bij neer. Mijn zoon van tien vindt het prachtig. Als er een krokodil is, gaat hij onmiddellijk naar de kreek om hem te bekijken.”

Ook Domingo Velasco (44) heeft reserves. „Soms eten ze onze dieren op. Laatst hebben ze een hond meegesleurd”, vertelt hij met een zorgelijke blik. „Maar ja, wat kunnen we doen? Zij waren hier eerst.” Zijn vrouw Yolanda (45) heeft geen bezwaren. Ze voegt zich bij ons onder het bamboe-afdakje en spreekt over de krokodillen alsof het buren zijn. „Nee hoor, ze doen ons niks. Ook de kinderen niet. Een paar dagen geleden”, vertelt ze, „toen het zo regende kwam Puttot op ons erf. Ook Margie komt af en toe langs. Ik was erbij toen ze haar hier vrijlieten. De dorpsraad heeft haar toen een naam gegeven.” De Gracia veert op. „Daar zou ik ook weleens bij willen zijn! Dan wil ik de naam bedenken.”

Marcial en Baby Infie zijn speervissers in het dorp Gapgap. „Als ik een krokodil zie, dan praat ik met haar. Ik zeg soms tegen ze: Kun je jezelf even laten zien? En dan komen ze.” Foto Saskia Konniger

Intrinsieke waarde

In Dunoy, een nederzetting aan de Catalanganrivier, wonen drie gezinnen. Van Weerd heeft er een blokhut voor onderzoekers. Victorino Montanes (61) is blij met het krokodillenbeschermingsproject. „Er is nu een weg. Het is leuk dat we af en toe bezoekers hebben.” Ook hij krijgt een vergoeding om de regels te handhaven. Maar hij kan niet voorkomen dat aan de overzijde van de rivier, net binnen de grens van het Sierra Madre-natuurpark, maïs wordt verbouwd.

Lees ook: Dit is het oerboek over de klimaatapocalyps

Waar Montanes vooral economische voordelen van het krokodillenprogramma ziet, benadrukt het koppel Marcial en Baby Infiel de intrinsieke waarde van het dier. De zestigers (weduwe en weduwnaar) zijn inheems en wonen enkele kilometers verderop in het dorp Gapgap. Ze zijn beiden actieve speervissers. „Ik zie ze vooral als ik aan het vissen ben”, vertelt Marcial. „De groten moet je op afstand houden. Die kunnen je meesleuren. Maar de kleineren doen niks, daar zwem ik gewoon langs. Ik zou nooit op ze jagen. Als je dat doet, komen ze spoken in je slaap. Zelfs wanneer je een krokodil alleen maar een tik geeft, zal hij wraak nemen. Ze onthouden je gezicht. Altijd.” Baby spuugt een stukje betelnoot uit en zegt: „Als ik een krokodil zie, dan praat ik met haar. Ik zeg soms tegen ze: Kun je jezelf even laten zien? En dan komen ze.”

Van Weerd en Yog-yog lopen over een bladerdek vol krioelende spinnen, mieren en andere beestjes te midden van hoge bamboestaken met daartussen dik gebladerte van tientallen planten en struikensoorten. Een groen kruinendak beschermt tegen de zon. Dan arriveren ze bij een meer, een broedplaats. Van Weerd heeft er een uitkijktoren geplaatst, zodat hij en zijn medewerkers de krokodillen kunnen observeren.

Een volwassen Filipijnse krokodil in de Catalanganrivier in San Mariano. Foto Merlijn van Weerd

Jonge krokodillen vertoeven er graag. Ze eten insecten, vis, slakken en kikkers. Uren turen de mannen door hun verrekijker. Graspollen steken boven het water uit. Insecten scheren over het wateroppervlak. De jungle laat zich horen. Heel af en toe zien de onderzoekers twee oogjes voor een geribbelde rug boven de waterspiegel uitkomen.

Als het donker is, schijnt Van Weerd zijn zaklamp op het meer. Vijf paar rode ogen staren hem aan. „Vier jonge exemplaren,” duidt Van Weerd. „En die daar, met de grotere ogen, is een volwassene. Zij lag verstopt in het struikgewas.”

Gaat de Filippijnse krokodil het redden? „Misschien niet,” zegt Van Weerd. „Natuurlijk kan de wereld zonder hem. Je kunt ervoor kiezen je te richten op soorten waarvan je denkt dat ze de meeste kans hebben. Maar dan geef je de anderen al op. Je weet nooit of iets nog te redden is. We hadden ook niet gedacht dat deze krokodil in bewoond gebied kan overleven. Als het lukt om een moeilijke soort als een krokodil te beschermen, dan is er ook hoop voor andere soorten.”