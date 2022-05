Zweden zet historische stap naar NAVO

De ‘Duitse ommezwaai’ eind april was wereldnieuws: in één weekeinde gaf Duitsland zijn weigering op om wapens naar Oekraïne te sturen, stemde in met uitsluiting van Russische banken uit het internationale bankensysteem Swift en besloot tot forse investeringen in eigen defensie. Het was een Zeitenwende, een historisch keerpunt. Zeker zo ingrijpend is de Zweedse draai van het afgelopen weekeinde: de regering van Zweden gaat officieel vragen om lid te worden van de NAVO.

Zondag stemde de meerderheid van de sociaal-democratische regeringspartij voor de lidmaatschapsaanvraag. Maandag gaf ook het parlement zijn goedkeuring. Voormalig minister-president Carl Bildt sprak op Twitter van een historisch moment voor Zweden. Zweden ontving al veel steun van andere NAVO-leden. Alleen Turkije tekende protest aan.

Premier Andersson sprak zich op het sociaal-democratische partijcongres in november nog uit tegen zo’n lidmaatschap. Begin maart zei ze dat toetreding tot de alliantie de regionale veiligheid zou destabiliseren. Maar op een persconferentie zondag verklaarde ze: „We willen in dit vrije en democratische Zweden leven. [...] Het is een Zweden dat de moeite waard is om te verdedigen en Zweden zal het best verdedigd worden binnen de NAVO.”

Volgens defensie-expert Tomas Ries is de neutraliteitsideologie steeds minder belangrijk geworden. „Zweden houdt sinds de napoleontische oorlogen, al meer dan tweehonderd jaar, een neutraliteitsbeleid aan”, vertelt Ries, die al veertig jaar onderzoek doet naar defensievraagstukken in Scandinavië. „Al die tijd heeft Zweden het volgehouden om buiten oorlogen te blijven. Het Zweedse grondgebied is nooit aangevallen. Daardoor staat het neutraliteitsbeleid van het land voor veel Zweden gelijk aan veiligheid. Dat zat diepgeworteld in het publieke geweten. Maar die gelijkstelling klopt niet: Zweden heeft gewoon tweehonderd jaar geluk gehad. Bovendien is het hypocriet. Het land had namelijk in het begin van de Koude Oorlog al een geheime overeenkomst met de Verenigde Staten, waarin garanties waren opgenomen voor militaire steun van de Amerikanen in het geval van een aanval door de Sovjet Unie.”

Ries benadrukt dat de invasie van Rusland in Oekraïne niet de eerste keer is dat Zweden lidmaatschap overweegt. In de jaren 70 en 80 waren er al rechtse oppositiepartijen die pleitten voor het NAVO-standpunt. Vooral de vrij grote liberale partij is al jaren voorstander van toetreding om de veiligheid van Zweden te kunnen waarborgen.

„Toen de Koude Oorlog voorbij was, kreeg Zweden in 1992 de eerste conservatieve regering onder leiding van Carl Bildt”, vervolgt Ries. „Hij probeerde de nadruk op neutraliteit te verminderen, vooral nadat het land in 1995 - eveneens samen met Finland – was toegetreden tot de Europese Unie. Finland schreef direct dat het daardoor niet langer neutraal was. In Zweden was dat politiek nog niet mogelijk, de steun voor neutraliteit was te groot. In plaats daarvan begon de regering een zeer langzaam proces van herformulering van het neutraliteitsbeleid. Vóór 2000 was de retoriek: ‘Neutraliteit komt ons goed van pas’. Na de eeuwwisseling veranderde dit naar: ‘Neutraliteit ís ons goed van pas gekomen’. En sinds 2003, 2004 heeft het woord neutraliteit plaatsgemaakt voor militaire ongebondenheid. Zweden heeft het idee van neutraliteit systematisch gedeconstrueerd.”

En informeel was er dus al degelijk militaire samenwerking?

Defensie-expert Tomas Ries: „Direct na de Koude Oorlog begon zowel Zweden als Finland al met het harmoniseren van hun legers met de NAVO. Op het gebied van training en uitrusting zijn hun strijdkrachten al volledig op elkaar afgestemd. Toch kwam het voor Zweden als een totale verrassing dat Finland op de dag van de Russische invasie in Oekraïne meteen aankondigde zich te willen aansluiten bij de NAVO.

„Toen moest Zweden ook een keuze maken. Dat was praktisch dus gemakkelijk te doen, omdat alle voorbereidingen al waren getroffen. Maar de publieke opinie was nog niet zo ver.”

Uit onderzoek van peilingenbureau Novus blijkt dat inmiddels 51 procent van de Zweden voorstander is van aansluiting. Voor het eerst is dat een meerderheid. Ries zegt dat nu ook een groot deel van de sociaal-democraten achter dat lidmaatschap staat. Maar de meest linkse flank, ongeveer een derde van de regeringspartij, heeft zich er altijd tegen verzet. Deze groep staat sceptisch tegenover Amerika en is tegen kernwapens.

Vooral de vrouwen- en de jongerentak van de partij bestaat uit tegenstanders van het lidmaatschap. Klimaatminister Annika Strandhäll, voorzitter van de vrouwenorganisatie van de sociaal-democraten, sprak zich in een tv-interview uit tegen NAVO-aanmelding. Ze onderstreepte dat het altijd goed is geweest voor Zweden om niet aangesloten te zijn bij een militaire alliantie. „Waarom zouden we dat standpunt nu aanpassen?”, zei ze tegen de interviewers. Hierbij verwees zij naar de Zweedse diplomate Alva Myrdal, die in 1982 de Nobelprijs voor de vrede ontving vanwege haar strijd tegen wapens.

Tijdens de stemming zondag koos Strandhäll toch met buikpijn voor de NAVO-aanmelding, in lijn met haar partij.

Opvallend is dat zowel voor- als tegenstanders van NAVO-lidmaatschap veiligheid als argument noemen.

„Dit principe zie je altijd bij discussies over veiligheidsbeleid. Je standpunt hangt af van je houding. Denk je dat iemand je niet zal slaan als je aardig bent en niet provoceert? Of denk je dat het beter is om stoer te doen en te laten weten dat je heel hard terug kunt slaan?

„Ongebondenheid en neutraliteit werden een morele kwestie. Sommige sociaal-democraten zeggen: ‘Als je neutraal bent, ben je voorstander van vrede. Als je je bij een militaire alliantie aansluit niet’.”

Spelen de Zweedse verkiezingen deze herfst een rol bij de beslissing van de regeringspartij om toch toe te treden?

„Ja. De angst is dat tegenstanders van NAVO-lidmaatschap, ongeveer een derde van de partijaanhang, de partij inruilen voor een extreem-linkse partij. De meerderheid van de bevolking is inmiddels wel voor toetreding, maar dat zijn natuurlijk geen sociaal-democraten. Gelukkig besloten die dat het een kwestie is van nationale veiligheid. Ideologie werd steeds minder belangrijk. Het zou totaal verkeerd zijn als verkiezingen een doorslaggevende rol spelen in zo’n belangrijke beslissing. Ze keken naar de situatie [in Oekraïne, red.] en dachten: we kunnen dit maar beter serieus nemen.”