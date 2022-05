Ziekenhuis discrimineert trans man

De menstruatieklachten begonnen bij Brand Berghouwer (46) in de puberteit, toen hij fysiek nog vrouw was. Buikkrampen, misselijkheid, somberheid. „Daar was nooit een oplossing voor”, zegt Berghouwer. Van de voorgeschreven anticonceptiepillen krijgt hij vooral hoofdpijn.

Eind 2017 doet hij een nieuwe poging van zijn klachten af te komen bij het Amsterdamse OLVG-ziekenhuis. „Ik dacht: nu heb ik een M in mijn paspoort, misschien word ik eindelijk serieus genomen”, zegt hij. „Heel naïef van mij.” Tegen die tijd is Berghouwer in lichamelijke transitie gegaan naar man, en voorzitter van belangenvereniging Transgender Netwerk Nederland. Hij heeft zijn borsten laten weghalen, maar niet zijn baarmoeder en eierstokken. Dat hoeft voor hem ook niet; zijn transitie is afgerond, vindt hij.

De gynaecoloog van het OLVG schrijft hormoonremmer Lucrin voor, die in combinatie met testosterongel goed werkt tegen de klachten. Maar als die twee jaar later weer terugkomen, wil Berghouwer het verwijderen van baarmoeder en eierstokken bespreken.

De gynaecoloog wijst erop dat voor zo’n operatie overleg nodig is met een psycholoog met ervaring in transgenderzorg. Het ziekenhuis neemt contact op met het genderteam van het VUmc (nu Amsterdam UMC). De gynaecoloog daar adviseert een psychologische check. Alleen gelden daarvoor wachttijden tot wel twee jaar.

Maar Berghouwer komt niet voor transgenderzorg, maar vanwege gynaecologische klachten. „Ik heb geen psychische problemen met baarmoeder/eierstokken”, schrijft hij in een latere klacht aan het ziekenhuis. Na een voor Berghouwer onbevredigend verlopen klachtenprocedure reageert het ziekenhuis per advocaat. Het heeft er volgens het ziekenhuis „alle schijn van” dat Berghouwer „zelf de regie voert over zijn transitie, maar om hem moverende redenen niet de gebruikelijke medische route heeft gevolgd”. Berghouwer vindt een gynaecoloog in het Dijklander Ziekenhuis in Purmerend. Die ontdekt drie flinke vleesbomen. Inclusief baarmoeder en eierstokken worden die voorjaar 2021 verwijderd.

Toch begint Berghouwer een zaak bij het College voor de Rechten van de Mens om „een duidelijk signaal” af te geven. Het mensenrechtencollege publiceerde zijn oordeel: Brandhouwer is gediscrimineerd door het OLVG. Het ziekenhuis zou hem anders hebben behandeld dan een cisgender (niet-transgender) vrouw. Het oordeel van het college is niet bindend, maar wel gezaghebbend. De organisatie van Pride Amsterdam kondigde direct aan met het OLVG in gesprek te gaan over zijn jaarlijkse deelname aan de botenparade.

Harde medische indicatie

Het ziekenhuis betwistte dat tijdens de zitting. Volgens het OLVG was er „geen harde medische indicatie” voor een operatie, waaraan bovendien risico’s zijn verbonden. Overigens vond het OLVG dat het mensenrechtencollege helemaal geen uitspraak kan doen over medisch-inhoudelijke beslissingen.

Dat doet het ook niet, aldus het college. Het onderzocht alleen de „gelijke toegang” tot zorg. En daar was geen sprake van: doorslaggevend was dat het ziekenhuis geen lichamelijk onderzoek had gedaan naar de oorzaak van de pijnklachten van Berghouwer en direct verwees naar de psycholoog toen het over een operatie ging. Het ziekenhuis erkent nu in een reactie dat het fout zat: „We hadden in deze situatie anders moeten handelen.”

„Alle gynaecologische klachten kunnen ook bij transgender mannen voorkomen en moeten ook als zodanig worden behandeld”, zegt Norah van Mello, gynaecoloog bij het Amsterdam UMC en woordvoerder gender bij gynaecologenvereniging NVOG. Maar in dit geval vindt zij het label ‘discriminatie’ wel „kort door de bocht”. Het verwijderen van een baarmoeder en eierstokken gebeurt ook niet snel bij cisgender vrouwen, zegt Van Mello. „Je brengt ze vervroegd in de overgang.”

Cijfers over hoe vaak transgender personen in de zorg worden gediscrimineerd, zijn zeldzaam. Transgender Netwerk Nederland verzamelde eerder dit jaar enkele tientallen verhalen na een oproep.