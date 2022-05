Tekorten treffen nu de volle breedte van de arbeidsmarkt

Oefenen op de schoolslag met een zweminstructeur? Dat kan voorlopig niet op zondag in Den Hommel. Het Utrechtse zwembad heeft te weinig zweminstructeurs. En daarom moet het nu het zondagse oefenzwemmen afzeggen. Er is minstens één voltijds zweminstructeur nodig om weer gewoon te kunnen draaien. Maar die is lastig te vinden, want ook andere zwembaden, in Utrecht en daarbuiten, zijn op zoek naar personeel.

De krapte op de arbeidsmarkt is het eerste kwartaal van dit jaar sterk toegenomen. Stonden eind vorig jaar tegenover elke honderd werklozen nog 106 vacatures, inmiddels is dat aantal gegroeid naar 133. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dinsdag gepresenteerd.

Meer mensen zullen in het dagelijks leven merken dat bedrijven kampen met personeelstekorten. De voorbeelden zijn talrijk: maandagochtend moest de Ketheltunnel – tussen Schiedam en Vlaardingen – een paar uur dicht. Twee ‘operators’ hadden zich ziekgemeld en het lukte Rijkswaterstaat niet om tijdig vervanging te vinden. Of neem de huldiging van Ajax, vorige week. Door gebrek aan beveiligers kon het feest niet plaatsvinden op het Museumplein.

Het tekort aan personeel speelt over de gehele breedte van de arbeidsmarkt. Eind maart stonden er 451.000 vacatures open. Dat zijn er 59.000 meer dan aan het einde van het vierde kwartaal vorig jaar. In de zorg, zakelijke dienstverlening en handel staan de meeste vacatures open. Binnen de categorie ‘handel’ valt onder meer werk in distributiecentra en in winkels.

Ook in de horeca is de vraag naar personeel groot. Sinds de heropening van de sector na de laatste lockdown, eind januari, zijn horecaondernemers hard op zoek naar mensen voor in de bediening en de keuken. Veel horecapersoneel vertrok tijdens de coronacrisis naar werk in andere sectoren.

De vacaturegraad, oftewel het aantal openstaande vacatures per duizend banen, verdubbelde in de horeca naar 112. Niet eerder werd er in een bedrijfstak een vacaturegraad gemeten boven de 100, zegt het CBS.

In de sectoren financiële dienstverlening, ‘verhuur en handel onroerend goed’ en de landbouw en visserij stonden afgelopen kwartaal de minste vacatures open.

Coronasteun

Voor een deel is de extreme krapte een incidenteel gevolg van de coronacrisis. Er gaan veel minder bedrijven failliet dan gebruikelijk. Door de miljarden aan coronasteun zijn ook zogenoemde zombiebedrijven blijven bestaan: bedrijven die vóór de coronacrisis eigenlijk al niet levensvatbaar waren, maar door de coronasteun toch overeind bleven.

Daardoor bleven ook mensen in banen zitten die anders beschikbaar waren geweest voor ander werk. Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS: „De coronasteunmaatregelen hebben veel goed gedaan, maar ze remmen ook de dynamiek op de arbeidsmarkt.”

Nu is de steun stopgezet en moeten ondernemers na eerder uitstel hun belasting gaan betalen. Later dit jaar wordt daarom een faillissementsgolf verwacht. Dan komt er ook weer personeel ‘vrij’. Dat zal gemakkelijk een nieuwe baan kunnen vinden, verwacht Van Mulligen – er zijn immers zoveel vacatures. „Ik kan me ook voorstellen dat goedlopende bedrijven niet kunnen wachten tot de zwakke broeders kopje onder zullen gaan.”

Toch zal met het (voorlopige) einde van de coronacrisis de arbeidsmarktkrapte niet zomaar verdwijnen. Dat komt door de vergrijzing. Er gaan meer mensen met pensioen dan er jongeren bij komen. Dat leidt op den duur tot een krimp van de beroepsbevolking, tenzij er veel migranten naar Nederland komen.

Het aantal functies blijft onderwijl groeien. Deels óók door de vergrijzing. Meer mensen zullen straks bijvoorbeeld zorg nodig hebben. En dus is er ook behoefte aan mensen die de extra zorg kunnen leveren.

Het CBS zegt de krapte op de arbeidsmarkt al terug te zien in het soort contracten dat werknemers wordt aangeboden. Uit nieuwe cijfers, eveneens dinsdag gepresenteerd, blijkt dat het aantal werkers met een tijdelijk contract dat zicht heeft op een vast contract dit kwartaal is toegenomen met 14 procent, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Meer zekerheid bieden is voor werkgevers een manier om personeel te werven en aan zich te binden.

Ook in de lonen zit beweging, eveneens een arbeidsvoorwaarde om personeel mee binnen te halen. Na jaren van loonmatiging lijkt er nu een loongolf te zijn begonnen. In april spraken werkgevers en vakbonden loonstijgingen af van gemiddeld 3,4 procent per jaar in nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten. Dat bleek onlangs uit cijfers van werkgeversorganisatie AWVN. Daarmee is weliswaar het hoogste punt bereikt sinds de financiële crisis van 2008, maar alsnog blijft de loonstijging ver achter bij de hoge inflatie.