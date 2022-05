Strengere eisen aan Pels Rijcken in nieuw contract met de staat

De staat haalt de teugels aan bij landadvocaat Pels Rijcken. In een nieuw contract dat komende maand ingaat worden aan Pels Rijcken strenge eisen gesteld op het vlak van sociale veiligheid op de werkvloer, de interne organisatie en databeveiliging. Dat blijkt uit het contract en een toelichting die minister van Justitie Dilan Yeşilgöz (VVD) maandag naar de Tweede Kamer stuurde.

In de nasleep van de miljoenenfraude bij landsadvocaat Pels Rijcken adviseerden hoogleraren Tom Ottevanger en Bob Hoogenboom de minister om het contract op een aantal punten te herzien omdat het geen concrete eisen stelde waaraan de organisatie van Pels Rijcken moest voldoen. In het nieuwe contract zijn daarom verschillende eisen opgenomen over onder meer intern (financieel) toezicht en databeveiliging.

Naar aanleiding van berichtgeving van NRC een onveilig werkklimaat en daarop volgende zorgen in de Tweede Kamer, wordt Pels Rijcken tevens verplicht een vertrouwenspersoon, klokkenluidersregeling en klachtenregeling te hebben.

Ook zullen voortaan uit eigen initiatief de kosten openbaar gemaakt worden van het inhuren van Pels Rijcken. In 2020 besteedde het Rijk nog 33 miljoen euro aan dienstverlening van Pels Rijcken, inventariseerde EenVandaag eerder.

Lees ook het onderzoeksverhaal: Racisme en geschreeuw bij landsadvocaat Pels Rijcken

De staat zal ook nadrukkelijk een vinger aan de pols kunnen houden. Om de naleving van de overeenkomst te monitoren mag de staat bij Pels Rijcken controles laten uitvoeren door een onafhankelijk bedrijf. Naast deze zogeheten ‘audits’ zal de staat voortaan ook ieder half jaar over de bedrijfsvoering spreken met de landsadvocaat, bestuursvoorzitter en de voorzitter van de toekomstige raad van commissarissen.

Landsadvocaat Reimer Veldhuis zegt telefonisch desgevraagd dat het nieuwe contract „niet voelt alsof de teugels worden aangetrokken”. Hij omschrijft het contract als een goede ontwikkeling. „Het laat duidelijk zien wat de staat mag verwachten van een advocatenkantoor dat landsadvocaat is. Dat brengt extra verantwoordelijkheid met zich mee en wordt vertaald in dit soort afspraken.”

Onderzoekscommissie

Het nieuwe contract kent een onbepaalde looptijd en opzegtermijn van een jaar. De toekomst van Pels Rijcken als landsadvocaat is met het nieuwe contract echter niet zeker. Maandag maakte minister Yeşsilgöz namelijk ook bekend dat zij een vijfkoppige commissie heeft ingesteld om de toekomst van de landsadvocatuur te onderzoeken.

De commissie wordt voorgezeten door Jos Silvis, voormalig procureur-generaal bij de Hoge Raad. De commissie moet inzichtelijk maken welke redenen er zijn voor de staat om een advocaat in te schakelen en welke alternatieven er dan zijn.

Voor Yeşsilgöz is het uitgangspunt dat de staat zich bij politiek-bestuurlijk gevoelige kwesties altijd tot een externe partij kan wenden voor advies of een second-opinion, maar dat betekent niet dat er in de toekomst automatisch opnieuw voor een constructie wordt gekozen waarbij alle opdrachten voor dienstverlening door advocaten automatisch landen bij één advocatenkantoor. Zo dient de commissie te onderzoeken of er in de toekomst niet meerdere advocatenkantoren ingeschakeld moeten worden en of het advocatenwerk van de staat niet voor het grootste deel intern kan worden gedaan. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Europese Commissie.

Naast voorzitter Silvis bestaat de commissie uit hoogleraar advocatuur Diana de Wolff, Jan Veringa (voormalig directeur wetgeving van het ministerie van Onderwijs) en twee voormalig Zuid-advocaten. Het betreft Martijn Snoep, voorzitter van de Autoriteit Consument en Markt, die ruim 25 jaar bij –’s lands grootste advocatenkantoor De Brauw werkte en Diana van Everdingen die ruim twintig jaar bij Stibbe advocaat was. Yeşsilgöz stelt de leden te hebben uitgekozen op hun ervaring met de advocatuur en kennis van de positie van de staat.

Het rapport van de commissie moet uiterlijk 1 december worden gepresenteerd. Daarna wil Yeşsilgöz met de Kamer in gesprek over de opties die de commissie schetst en de te kiezen richting.