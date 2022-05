Steeds meer automobilisten aangehouden onder invloed van drugs

De politie houdt steeds meer automobilisten aan die rijden onder invloed van drugs. Terwijl in 2017 nog ruim 1.800 proces-verbalen werden opgemaakt vanwege drugsgebruik achter het stuur, waren dat er in 2021 meer dan 13.000. Dat blijkt uit door nu.nl opgevraagde politiecijfers, die door NRC maandag zijn ingezien.

De afgelopen vijf jaar is er jaarlijks een stijging te zien van betrapte drugsgebruikers die deelnamen aan het verkeer. In 2018 werden ruim 5.400 bestuurders onder invloed aangehouden, in 2019 bijna 10.000 en in 2020 bijna 12.000. Dit jaar zijn in januari en februari al 2.650 automobilisten met drugs op gepakt. Sinds 2017 gebruikt de politie een speekseltest om te kunnen aantonen of een bestuurder onder invloed is van drugs. Daarom zijn de cijfers bijgehouden vanaf dat jaar. Daarvoor was het geen aantoonbaar strafbaar feit en konden agenten alleen maar signaleringen opschrijven, zoals „grote pupillen”.

De politie kan niet met zekerheid zeggen of de stijging te maken heeft met een werkelijke toename van drugsgebruik achter het stuur. Daar moet onderzoek naar gedaan worden, zegt een woordvoerder van de korpsleiding tegen NRC. Volgens de politie is het niet zo dat er veel meer drugscontroles zijn, wel geeft de woordvoerder aan dat agenten de laatste jaren meer controleren „tussen het verkeer” en dat zij afwijkend rijgedrag, met name in de verkeerluwte tijdens de lockdowns, sneller herkenden.

Bob jij of bob ik?

Een reden dat drugsgebruikers achter het stuur kruipen, kan volgens de politiewoordvoerder zijn dat het effect van drugs op het lichaam nog altijd verkeerd wordt ingeschat. „Als je gisterenavond een xtc-pilletje hebt gebruikt, kan dat vandaag nog in je bloed zitten”. Vorig jaar bleek uit een onderzoek van stichting TeamAlert, een organisatie die zich inzet voor een veilige deelname aan het verkeer onder jongeren, dat mensen die onder invloed van drugs gaan rijden het gevaar daarvan niet goed inschatten. Het Trimbos-instituut stelt dat het roken van een wietjointje gemiddeld pas na zes tot acht uur niet meer is aan te tonen in je speeksel. Bij xtc duurt dat ruim zestien tot veertig uur.

„Mensen spreken elkaar veel meer aan op het gebruik van alcohol als er nog gereden moet worden dan op drugsgebruik”, aldus de zegsman. Uit de opgevraagde cijfers blijkt dat sinds 2017 het aantal opgemaakte proces-verbalen vanwege drinken achter het stuur is afgenomen. De politie kan ook daarvoor geen directe oorzaak geven. „Bob jij of bob ik; dat is al veel meer maatschappelijk aanvaard. Mensen kennen zo de gevolgen van alcoholgebruik op rijgedrag beter”, schat de woordvoerder in. „We mogen elkaar wel meer aanspreken op drugsgebruik.”

Een week geleden betrapte de politie in Gelderland nog 45 bestuurders in een weekend op rijden onder invloed van drugs en alcohol, meldde de Gelderlander. In hetzelfde weekend werden volgens de Steenwijker Courant 23 automobilisten in Overijssel aangehouden.