Rusland over NAVO-plannen Zweden en Finland: ernstige fout met verstrekkende gevolgen

Moskou zal de toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO niet accepteren. Dat heeft de vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergej Rjabkov maandag gezegd volgens het Russische persbureau Interfax. Rjabkov spreekt van „een ernstige fout met verstrekkende gevolgen”. Volgens hem zal een toetreding tot de NAVO van beide landen ervoor zorgen dat de militaire spanningen toenemen.

Rjabkov zegt dat Finland en Zweden „geen illusies” moeten hebben dat Rusland de beslissing van de twee landen om te willen toetreden tot het westerse militaire bondgenootschap gewoon zal accepteren. Volgens hem is het „heel duidelijk” dat de veiligheid van Zweden en Finland niet zal worden versterkt als gevolg van hun besluit. Hij wijt de beslissing aan een „vertekende perceptie” van wat er in de wereld gebeurt. „Het is jammer dat het gezond verstand wordt opgeofferd voor enkele spookideeën over wat er in de huidige situatie moet gebeuren.”

Finland en Zweden hebben zondag besloten dat ze een lidmaatschap van de NAVO zullen aanvragen. De meeste NAVO-landen gaven al snel aan vóór toetreding van de Scandinavische landen te zijn, alleen Turkije protesteerde. De Turkse president Erdogan vindt onder meer dat Zweden en Finland te welwillend staan tegenover de Koerdische terreurbeweging PKK. Omdat alle NAVO-landen moeten instemmen met toetreding, stuurt Zweden volgens persbureau Reuters binnenkort diplomaten naar Turkije om te proberen de bezwaren weg te nemen.

