Renault verkoopt aandelen in Russische autofabrikant AvtoVAZ aan Rusland

Renault verkoopt al zijn aandelen in de Russische autofabrikant AvtoVAZ, meldt de Franse automaker maandag. Ze gaan naar NAMI, een onderzoeksinstituut in handen van de Russische staat. Tweederde van AvtoVAZ was in handen van Renault. AvtoVAZ is de grootste autofabrikant van Rusland en produceert onder andere Lada’s. Renault verkoopt daarnaast al zijn aandelen in zijn Russische tak aan de stad Moskou.

Het bedrijf spreekt maandag van een „moeilijke, maar noodzakelijke” beslissing, die is gemaakt vanwege de 45.000 medewerkers in het land. Ondanks de verkoop houdt de Franse autofabrikant wel de mogelijkheid open om in de toekomst terug te keren, „in een andere context”. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om de verkochte aandelen in AvtoVAZ binnen zes jaar terug te kopen. Rusland is na Frankrijk de grootste afzetmarkt voor Renault.

Het bedrijf staakte in maart zijn productie in Rusland, vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat besluit volgde op een rede van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in het Franse parlement, waarin hij Franse bedrijven in Rusland beschuldigde van het sponsoren van de „Russische oorlogsmachine”. Meer bedrijven proberen van hun Russische tak af te komen. Zo werd vorige week bekend dat Shell 411 tankstations en een fabriek heeft verkocht aan de Russische oliemaatschappij Lukoil.

