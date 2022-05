Recordbedrag aan investeringen in Nederlandse start-ups, vooral uit het buitenland

Durfkapitalisten hebben vorig jaar een recordbedrag geïnvesteerd in veelbelovende Nederlandse technologiebedrijven. Dat blijkt uit onderzoek dat de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) maandag presenteerde.

In 2021 ging er 1,8 miljard euro naar ruim driehonderd Nederlandse start-ups (term voor technologiebedrijven tot en met hun vierde financieringsronde). Dat is een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Ook naar bedrijven die de beginfase al zijn ontgroeid (‘scale-ups’) ging fors meer geld: 2,5 miljard euro vorig jaar, tegenover 900 miljoen euro in 2020.

Daarbij valt op dat Nederlandse bedrijven vorig jaar veelal kozen voor buitenlandse fondsen. Bijna de helft van de Nederlandse deals werd gedaan door een investeerder die niet uit Nederland afkomstig is.

„Dat men van over de hele wereld in de rij staat om te investeren, toont maar weer eens aan dat Nederlandse bedrijven tot de top van de wereld behoren”, zei NVP-voorzitter Annemarie Jorritsma in een toelichting op het onderzoek. „Tegelijkertijd: als er alleen maar buitenlandse, niet-Europese investeerders in die bedrijven zitten, verliezen we op den duur deze bedrijven.”

Het Amsterdamse softwarebedrijf Messagebird haalde bijvoorbeeld in het voorjaar 662 miljoen euro op bij voornamelijk Amerikaanse investeerders. Ook financieel techbedrijf Mollie, dat afgelopen zomer een ronde deed van 665 miljoen euro, werd vrijwel volledig door buitenlandse fondsen gefinancierd.

Lage rente

Onder invloed van een lage rente is de afgelopen jaren veel geld richting start-ups gevloeid, op zoek naar beleggingen die op relatief korte termijn veel geld kunnen opleveren. Nu de rente sinds dit jaar weer stijgt, is het momenteel beduidend lastiger voor jonge techbedrijven om investeerders te vinden.

Nederlandse durfkapitalisten hebben onder start-ups de reputatie risicomijdend te zijn en veel eisen te stellen voor ze geld durven investeren. Het maakt dat Nederlandse bedrijven voor wie investeerders in rij staan sneller kiezen voor een partij in bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Ook reputatie speelt daarbij een rol: een investering ‘uit Silicon Valley’ kan bedrijven helpen om in de toekomst sneller nog meer nieuwe investeringen binnen te halen.

Daar komt bij dat Nederlandse institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, nog nauwelijks in start-ups investeren. NVP-directeur Tjarda Molenaar noemt dat „jammer”. „Qua rendement doet het niet meer onder voor andere beleggingen en via deze investeringen heb je echt impact. In andere Europese landen lukt dat al veel beter.”

APG, de grootste pensioenbelegger van Nederland, liet onlangs aan De Telegraaf weten dat de markt voor investeren in start-ups steeds volwassener wordt en dat APG van plan is daar in de toekomst meer geld aan te besteden.