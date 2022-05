Poetin: Rusland heeft ‘geen probleem’ met Zweden en Finland als NAVO-lid

Terwijl de Turkse president Erdogan maandag heeft gezegd dat hij zich fel zal verzetten tegen mogelijke toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO, zwakte de Russische president Poetin eerdere dreigende taal vanuit Moskou juist af.

Rusland „heeft geen problemen met deze staten”, zei Poetin. „Daarom is er in die zin geen rechtstreekse bedreiging voor Rusland” door de uitbreiding van de NAVO met deze landen.

Poetin sprak hierover op de Veiligheidstop van Rusland en vijf andere voormalige Russische republieken. Hij voegde er wel aan toe dat Rusland meteen actie zou ondernemen als de NAVO troepen of wapens zou verplaatsen naar de twee Scandinavische landen. „Uitbreiding van de militaire infrastructuur naar dit gebied zal vanzelfsprekend leiden tot een reactie van ons als antwoord. Wat dat antwoord zal zijn – we zullen zien wat voor bedreigingen voor ons worden gecreëerd.”

Finland en Zweden hebben de afgelopen dagen gezegd dat ze bij de NAVO willen, maar daarbij de stationering van NAVO-troepen of -materieel op hun grondgebied vooralsnog uitgesloten.

Eerder op maandag had de Russische vice-minister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov nog gezegd dat Finland en Zweden „niet de illusie moeten hebben dat we daar simpelweg akkoord mee gaan”.

Erdogan blijft dwarsliggen

In Ankara heeft president Erdogan zich fel gekeerd tegen een NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland. Turkije heeft herhaaldelijk Finland en Zweden verweten bescherming te bieden aan mensen en groepen die volgens Turkije als terroristen en coupplegers moeten worden beschouwd. Daarbij gaat het om leden van de Koerdische terreurbeweging PKK en om aanhangers van leden van de Gülenbeweging, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte poging in 2016 om een staatsgreep te plegen tegen Erdogan.

Zweden en Finland hadden aangekondigd dat ze een delegatie naar Ankara wilden sturen om te praten over de geschilpunten. Ze kunnen beter thuisblijven, zei Erdogan maandag op een persconferentie. „Zweedse en Finse delegaties hoeven geen moeite te doen om naar Turkije te komen om ons te overtuigen”, zei Erdogan. Voor toetreding moeten alle dertig NAVO-lidstaten instemmen met de aanvraag.

Vrijdag had Erdogan al gezegd „niet positief” te zijn over een NAVO-lidmaatschap door Finland en Zweden. Erdogan noemde de toetreding van buurland Griekenland tot de NAVO in 1952 een fout: „We willen niet nog zo’n fout maken.”

Tijdens de bijeenkomst van de dertig NAVO-buitenlandministers in Berlijn afgelopen weekend zei de Finse minister Pekka Haavisto dat hij „er zeker van is” dat Finland en Turkije het eens kunnen worden over de toetreding. Diplomaten verwachten dat Turkije zwaar onder druk wordt gezet door de VS en de NAVO-leiding.

