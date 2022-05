Pinoké rekent op de push van het Belgische kanon Hendrickx

Als blauw-witte rook, de kleuren van hockeyclub Pinoké, is weggetrokken uit een kolkend Wagenerstadion, gaat de bal bij de afslag van de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs tussen Pinoké en Amsterdam als vanzelf naar strafcornerspecialist Alexander Hen-drickx (28). De Belg is de baas achterin bij ‘De Steekneuzen’, zoals de bijnaam luidt van de debutant in de strijd om het landskampioenschap.

Vrije verdediger Hendrickx neemt de bal aan, zoekt op zijn dooie gemak een pass uit en ‘scoopt’ de bal tientallen meters door de lucht richting een aanvaller in een donkerblauw shirt. Dit patroon zal zich zondagmiddag in Amstelveen tientallen keren herhalen. Elke aanval van Pinoké begint bij Hendrickx. Zijn teamgenoten lijken geïnstrueerd om de bal vooral bij hem in te leveren.

Dat is op het eerste gezicht best vreemd. Wie Hendrickx bij de warming-up observeert, ziet vooral een massieve speler met een heel nonchalant loopje. Eentje die bij de sprintjes voor de wedstrijd niet eens zijn best doet om aan te zetten. Hij heeft veel weg van het archetype van de ‘strafcornerspecialist’: niet de beste hockeyer van het team, maar vooral het kanon dat de bal in de touwen kan pushen.

Maar wereld- en olympisch kampioen Hendrickx heeft zich als veldspeler enorm ontwikkeld sinds hij in 2019 in Amstelveen bij Pinoké terechtkwam. Voorheen was hij vooral die lompe verdediger met de kiezelharde strafcorner. nu is hij dé man bij de club in het Amsterdamse Bos. De leider van de defensie en ook nog steeds het kanon van het team.

Twee keer topscorer

„Ik noem hem weleens de gorilla boven op de rots. Dat is hij nu bij ons”, zegt Pinoké-coach Jesse Mahieu (43). Hij begrijpt dat de relaxte houding van Hendrickx voor een buitenstaander even wennen is. „Hij oogt flegmatiek. Maar hij is echt een wedstrijdspeler. Als het fluitje gaat, dan staat hij áán. En op het moment dat het moet, maakt hij vaak een corner.”

Voor het tweede seizoen op rij werd Hendrickx topscorer van de hoofdklasse. Hij maakte 25 doelpunten (23 uit een strafcorner en twee uit een strafbal) in de hockeycompetitie die bekendstaat als de sterkste ter wereld. Mede dankzij zijn goals en leiderschap plaatste Pinoké zich voor het eerst voor de play-offs.

Het gaat ‘Jimi’ Hendrickx sinds een paar jaar voor de wind. Toen de Belgische hockeyers bij de Olympische Spelen van Rio in 2016 zilver pakten, was hij nog een reservespeler die buiten het olympische dorp moest slapen en geen minuut in actie kwam. Na die Spelen zette Hendrickx de knop om. Hij besloot nog harder te gaan trainen, zodat hij nooit meer buiten het nationale team zou vallen.

Op het WK van 2018 in India brak Hendrickx definitief door. Hij begon het toernooi niet als eerste ‘cornerman’, maar eindigde met de Red Lions als wereldkampioen en werd topscorer met acht doelpunten. Sindsdien is hij bij de Belgen eerste keus op de kop van de cirkel. Bij de Spelen van Tokio, afgelopen zomer, kroonde België zich voor het eerst tot olympisch kampioen. Met Hendrickx in een monumentale rol, hij scoorde veertien keer in acht wedstrijden.

Drankje als traktatie

Het sportieve succes heeft Hendrickx niet veranderd, zegt hij. „Ik ben nog altijd dezelfde jongen, maak met iedereen een praatje. Ik merk alleen dat ik een iets andere status heb als hockeyer. Mensen luisteren eerder naar me als ik tactisch iets te vertellen heb.”

Hij trakteert zijn teamgenoten ook nog steeds op een gin-tonic als ze een strafcorner voor hem ‘versieren’. Dat doet hij al jaren. Het moet voorkomen dat spelers voor eigen succes gaan in de cirkel van de tegenstander. Zondag forceerde de negentienjarige aanvaller Miles Bukkens met technische handigheidjes twee strafcorners, goed voor twee gin-tonics. De afspraak van Hendrickx met zijn teamgenoten getuigt van sociale intelligentie bij de joviale Belg.

Maar wat maakt Hendrickx tot zo’n fenomeen op de kop van de cirkel? „Zijn push is lastig te lezen”, analyseert Pinoké-coach Mahieu. „Je weet niet of hij links of rechts gaat pushen. En de snelheid van zijn corner is ongelofelijk.”

Tijdens een strafcorner rennen de uitlopers met gevaar voor eigen leven in de baan van het schot, dat een snelheid bereikt van zo’n 120 kilometer per uur. Hendrickx beschikt over een van de belangrijkste talenten van een strafcornerspecialist: een relatief korte sleepbeweging. Hoe korter de sleep, hoe eerder de bal de stick verlaat. Dan hebben de uitlopers minder kans om de bal succesvol te onderscheppen.

Zondag wil het alleen niet lukken met de strafcorner van Hendrickx in het duel tussen „David en Goliath”, zoals een supporter van Pinoké het treffen omschrijft. Zo voelt het blijkbaar nog altijd als Pinoké speelt tegen buurman en 21-voudig landskampioen Amsterdam.

Maar met nog 3 minuten en 25 seconden op de stadionklok, krijgt Pinoké bij een 2-1 achterstand weer een strafcorner – de zevende van de wedstrijd. Alle blikken zijn gericht op Hendrickx, die zijn push gekeerd ziet door Amsterdam-keeper Joren Romijn. Maar in de tweede rebound maakt de Duitser Niklas Wellen de gelijkmaker. En als in de serie shoot-outs Pinoké de wedstrijd in zijn voordeel beslist, springen de supporters het hek over om op het veld een feestje te beginnen. Een zeldzaam tafereel op de Nederlandse velden.

Het belooft veel voor komende zaterdag, als Pinoké in de schaduw van het Wagenerstadion voor het eerst een thuiswedstrijd speelt in de play-offs. Voor Hendrickx een goed moment om een paar strafcorners te maken.