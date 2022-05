Pianobroers Jussen eren en zijn Hollandse Meesters

Klassiek Arthur en Lucas Jussen Dutch Masters ●●●●●

Ze zetten je direct goed op het verkeerde been, de pianisten Lucas en Arthur Jussen – inmiddels 29 en 25 jaar. De cover van hun nieuwe dubbel-cd, met de broers in (pi)kante(n) rederijkersblouses die de albumtitel Dutch Masters illustreren, behoort tot de tenenkrommendste ooit. Maar wie de cd op grond daarvan verbant naar de aflegstapel der ijdelheden, begaat een grove inschattingsfout. Onder de overeindstaande nekharen-cover blijkt Dutch Masters het inhoudelijk interessantste en meest gewaagde Jussen-album ooit. En het dierbaarste: de broers droegen het op aan hun oud-docent Ton Hartsuiker (1933-2015), door wie ze al als kinderen op jaloersmakend speelse en liefdevolle wijze werden geïnfecteerd met een onbevangen, levendige belangstelling voor nieuwe muziek.

„Ton Hartsuiker sleepte ons mee in vervoering”, schrijven ze in het boekje – en precies dát doen ze de Jussens nu ook zelf met deze cd. Het openingsstuk, Willem Pijpers rijpe Sonate voor twee piano’s (1935), trapt energiek af, biedt in het middendeel impressionistisch in elkaar overvloeiende kleuren en een complex fugatisch lijnenspel in het slotdeel. Leo Smits Divertimento is kenmerkend swingend en uiteenlopend van sfeer: van de muziek van Smit krijg je vanzelf een goed humeur. Uit een heel ander vaatje tapt Jan Wisse zijn Cristalli (1959); korte schetsen die met complexe noten kraakheldere beelden oproepen.

Aanstekelijk en pretentieloos

De eerste cd wordt compleet gemaakt door twee maximaal contrasterende jeugdwerken. De Quatre-Mains (1928) die Hans Henkemans als 15-jarige (!) neerpende zijn aanstekelijk en pretentieloos, ze bruisen van pret en talent. Een andere wereld dan de 19-jarige Louis Andriessen ontsluit in zijn Séries (1-12): 12 brutale miniaturen van soms maar een minuut, weerbarstig, hoekig en percussief.

Twee stukken zijn speciaal voor de Jussens gecomponeerd. Naast Loevendies Together (2013) is dat Joey Roukens dubbelconcert In Unison (2018); een showstuk waarmee je massa’s nieuw publiek voor klassieke muziek zou kunnen interesseren. Stuwend, opwindend, filmisch, poppy en met strijkers en slagwerk die de roffelende pianobroers op de hielen zitten als in een actiefilm vraag je je af waarom orkesten dit stuk niet veel vaker programmeren. Geestig en gunnend: in het slotdeel componeerde Roukens een twee minuten durende, spectaculaire paukensolo voor vader Jussen, paukenist in het Radio Filh. Orkest dat hier geweldig speelt onder chef Canellakis.

