Er is met enige ontsteltenis gereageerd op de jongste rapportcijfers van de in Parijs gevestigde internationale organisatie Journalisten Zonder Grenzen (JZG), waaruit zou blijken dat de persvrijheid in Nederland met sprongen achteruit is gegaan. We stonden vorig jaar nog op nummer 6 van de wereldranglijst, nu op plaats 28, en doen het slechter dan landen als Namibië en Trinidad & Tobago. De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) spreekt van een „uiterst zorgelijke trend”. Die bezorgdheid is niet terecht.

Alfred Pijpers is politicoloog.

Het overzicht beoordeelt de persvrijheid in een land namelijk aan de hand van allerlei criteria die op zichzelf niet de kern van de persvrijheid raken. Die kern betreft de vrijwaring van media tegen staatsingrijpen, zoals preventieve censuur of regeringscontrole over kranten. In Nederland in eerste instantie gewaarborgd door Art.7 van de Grondwet, waarin staat dat niemand voorafgaand verlof nodig heeft om via de drukpers of andere kanalen zijn gedachten of gevoelens te openbaren.

Het JZG-rapport over 2021 legt heel andere accenten. Zo wordt de Nederlandse duikeling op de wereldranglijst toegeschreven aan de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries; aan aanvallen op de media door populistische partijen; aan de gebrekkige medewerking van overheidsinstellingen bij Wob-verzoeken; aan de machtsconcentraties in de media; aan de teloorgang van de regionale journalistiek; en aan de toenemende verbale en fysieke agressie tegen bijvoorbeeld cameraploegen.

Verruwing maatschappij

Stuk voor stuk betreurenswaardige ontwikkelingen en incidenten. Maar de moord op De Vries werd beraamd door de georganiseerde misdaad, niet door de Nederlandse regering. En die kan er ook weinig aan doen als een boze kerkganger in Urk een verslaggever van de sokken probeert te rijden. En dat momenteel slechts twee krantenbedrijven praktisch alle landelijke dagbladen in handen hebben, is het gevolg van vrije economische krachten. Kortom, de JZG-taxatie geeft geen enkel voorbeeld van censuur of persbreidel door de Nederlandse overheid. Om maar te zwijgen van politie-overvallen op redactiekantoren of het vastzetten van journalisten.

Lees ook: Intimidatie van journalisten via de rechter: de macht van het geld tegen een kritische pers

Integendeel, politie en justitie doen er bij ons van alles aan om te helpen. Er is hiertoe zelfs een speciaal samenwerkingsverband (PersVeilig) opgezet tussen politie, openbaar ministerie en NVJ, terwijl misdaadverslaggevers (en advocaten) in gerechtsgebouwen een apart meldpunt hebben gekregen voor het geval zij daar belaagd worden. Ondertussen zoekt een consortium van zes Europese persvrijheidsorganisaties, in nauwe samenwerking met de Raad van Europa en de Europese Commissie, naar verbeteringen. Je zou bijna zeggen, pas maar een beetje op met die innige symbiose tussen journalistieke platforms en allerlei Europese instellingen.

De herhaalde bedreiging van journalisten is helaas onderdeel van een brede verruwing in de maatschappij die ook tal van andere beroepsgroepen treft, zoals burgemeesters of ambulancebroeders. Dat de NOS reportagewagens veiligheidshalve zonder logo op pad moet sturen geldt ook voor de talloze pakketbezorgers die bij voorkeur rondrijden in witte, anonieme bestelbussen. En er worden in Nederland aanzienlijk meer juweliers overvallen dan journalisten.

Voor een zuiver begrip van de persvrijheid moet de klassiek-liberale vrees voor de staatsmacht centraal blijven staan. Want die macht is voor de vrije media potentieel veel gevaarlijker dan de georganiseerde misdaad.