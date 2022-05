‘Oeigoerse regio heeft hoogste percentage gevangenen ter wereld’

Bijna 1 op de 25 mensen in een regio in het Oeigoerse hart van China zit in de gevangenis. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau AP, dat een lijst kreeg toegespeeld met de namen van ruim tienduizend vastgezette Oeigoeren in de Kashgar-regio in Xinjiang. Ze werden opgesloten op grond van vage beschuldigingen als „onrust stoken” of het „verstoren van de openbare orde”. Nergens ter wereld — niet in de Verenigde Staten, niet in heel China — is het opsluitingspercentage zo hoog.

Gemiddeld genomen zijn de Oeigoeren op de lijst gedoemd tot negen jaar celstraf. Omdat de meesten van hen in 2017 werden veroordeeld, zit het gros nu nog steeds vast. Op de lijst staan mannen, vrouwen, kinderen en ouderen. Allemaal verschillende achtergronden, maar één gemeenschappelijke deler: het zijn stuk voor stuk Oeigoeren.

Een Russisch-Amerikaanse onderzoeker kreeg de lijst van een anonieme tegenstander van het Chinese beleid in de regio Xinjiang, een regio waarvan bijna de helft van de inwoners Oeigoer is. Via een Oeigoerse banneling in Noorwegen kwam hij terecht bij AP. Het persbureau verifieerde de echtheid ervan, onder meer door interviews met acht Oeigoeren die gezamenlijk 194 namen op de lijst herkenden.

Lees ook: ‘Oeigoerentribunaal’: China pleegt genocide

Terrorisme

China ontkent op Oeigoeren te jagen en stelt dat alle veroordelingen in lijn met de wet waren. Op de lijst staan echter geen ‘normale’ misdrijven, zoals diefstal of moord. De tot celstraf veroordeelde mensen uit de Kashgar-regio — een ruraal gebied in het noordwesten van China met zo’n 267.000 inwoners — worden in verband gebracht met terrorisme, religieus extremisme of vage beschuldigingen als „ruzie zoeken en problemen uitlokken”. Dat is in lijn met een rapport van Human Rights Watch van vorig jaar, waaruit bleek dat veel gevangenen „zonder een echte misdaad te hebben begaan” achter de tralies waren beland.

De cijfers wijzen uit dat de Kashgar-regio het hoogste opsluitingspercentage ter wereld heeft. Waar in de VS 364 op de 100.000 inwoners in de gevangenis leeft, is dat aantal op basis van een schatting van AP in de Kashgar-regio ruim tien keer hoger. Onderzoek wijst uit dat het aantal gevangenen in Xinjiang — evenals de lengte van de celstraffen — sinds 2014 explosief toenam. Volgens de Chinezen met succes: hun buitenlandsminister Wang Yi zei in februari dat „Xinjiang de afgelopen vijf jaar vrij is geweest van gewelddadige terreurdaden”.

Het aantal opgesloten Oeigoeren in China is al jaren voer voor speculatie. Naar schatting hebben de Chinese autoriteiten sinds 2016 ongeveer 300.000 Oeigoeren tot de cel veroordeeld. Bovendien houdt China ongeveer een miljoen leden van de islamitische Oeigoerse minderheid in kampen gevangen, als onderdeel van een in 2017 begonnen ‘heropvoedingscampagne’. Ook buiten de kampen zijn Oeigoeren onvrij: de bevolking wordt constant in de gaten gehouden, moskeeën worden vernietigd en vrouwen worden gedwongen tot geboortebeperking en abortussen.