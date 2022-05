Mohamud na vijf jaar terug als president van Somalië, wacht een ‘angstaanjagende taak’

Hassan Sheikh Mohamud is zondag opnieuw verkozen tot president van Somalië. Dat melden internationale persbureaus. Na drie stemrondes werd hij in hoofdstad Mogadishu door Somalische parlementsleden en senatoren voor een tweede keer verkozen tot president, in het bijzijn van de zittende leider Mohamed Abdullahi Mohamed. Van 2012 tot en met 2017 was Mohamud ook al president van het wegens de lange kustlijn strategisch belangrijke land.

Mohamud zei na zijn overwinning vanuit een streng beveiligde hangar dat het Oost-Afrikaanse land een „angstaanjagende taak” te wachten staat. Hij treft een Somalië dat er nog slechter voorstaat dan toen hij het presidentschap in 2017 aan Mohamed Abdullahi Mohamed overdroeg.

De aan Al-Qaida gelieerde terreurgroep Al-Shabaab heeft ten opzichte van vijf jaar geleden terreinwinst geboekt en pleegt regelmatig aanslagen, onder meer op politiebureaus. Ook kampt het land met een van de ergste droogtes van de afgelopen decennia. Die dreigt volgens de VN voor een vijfde van de ruim 15 miljoen inwoners hongersnood te veroorzaken. Wat daarin ook meespeelt is dat Somalië veel tarwe uit Oekraïne haalt.

Uitgaansverbod

Somalische autoriteiten vreesden rond de verkiezingen voor verstoringen door gewelddadige milities. In Mogadishu was om die reden een uitgaansverbod afgekondigd. Dat bleek na de winst van Mohamud tevergeefs: in delen van de stad gingen mensen alsnog de straat op en schoten sommigen uit vreugde kogels de lucht in.

Lees ook: Enorme aanslag in Somalië toont kracht van terreurgroep Al-Shabaab

De 66-jarige Mohamud is een voormalig activist en hoogleraar. Hij staat bekend als iemand die onderwijs promoot en richtte in 1999 mede een particuliere universiteit in Mogadishu op. Zijn eerste termijn als president werd deels gekenmerkt door corruptieschandalen binnen de Somalische overheid, die voor haar inkomsten zwaar afhankelijk is van donoren.

Verkiezingen in Somalië verlopen niet democratisch. Door clanleiders benoemde parlementsleden en senatoren brachten in drie rondes hun stem uit. Burgers komen er in dat proces niet aan te pas: zij konden de eerste ronde, waar 36 kandidaten aan meededen, slechts live meekijken op televisie. Het feit dat de groep mensen die de president kiest zo klein is, maakt verkiezingen in het land in de Hoorn van Afrika vatbaar voor manipulatie.