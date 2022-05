Macron wijst Élisabeth Borne aan als nieuwe premier van Frankrijk

De Franse president Emmanuel Macron heeft Élisabeth Borne, zijn huidige minister van Werkgelegenheid, maandag aangewezen als premier van de nieuwe regering. Ze is de eerste vrouwelijke regeringsleider in dertig jaar – alleen Édith Cresson ging haar in de jaren negentig kortstondig voor als premier onder François Mitterrand. Borne is de opvolger van Jean Castex, die sinds de zomer van 2020 premier was.

Borne was eerder lid van de socialistische partij, maar sloot zich in 2017 aan bij Macrons partij La République En Marche. In zijn eerste twee kabinetten was ze een aantal jaar minister van Transport, en daarna van Klimaat. In 2020 werd ze benoemd tot minister van Werkgelegenheid, de functie die ze tot de aankondiging van haar premierschap bekleedde. In die hoedanigheid onderhandelde ze over onder meer de verlaging van werkloosheidsuitkeringen. Nu krijgt Borne de opdracht de nieuwe Franse regering te vormen.

Klimaatportefeuille

Hoewel Emmanuel Macron afgelopen april de opnieuw de Franse presidentsverkiezingen won, werd uit de uitslagen duidelijk dat de aanhang van de extreemrechtse Marine Le Pen en de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Tegelijkertijd is Macron zelf minder populair geworden: Fransen zijn onder meer kritisch over zijn zwakke klimaatbeleid. Bijna driekwart van de kiezers vindt klimaat een onderwerp met „met de hoogste prioriteit”, bleek uit een recente peiling. Macron maakte eerder al duidelijk dat de klimaatportefeuille onder de directe verantwoordelijkheid van zijn nieuwe premier zou gaan vallen.

Borne zei in een korte inauguratiespeech haar benoeming op te dragen aan „alle jonge meisjes” en hen mee te geven „hun dromen na te jagen”. Volgens haar moet Frankrijk „sneller en sterker” optreden tegen klimaatverandering. Ook pleitte ze voor meer inzet om de koopkracht van de Fransen te beschermen - een grote zorg onder de Franse bevolking.

