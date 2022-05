Macron kiest een loyale technocraat en een keiharde werker als premier

De maandag benoemde premier van Frankrijk Élisabeth Borne lijkt aan alle wensen op het lijstje van Emmanuel Macron te voldoen. Sinds zijn herverkiezing op 24 april dweept de Franse president dat hij een premier wil die „verbonden is” met sociale vraagstukken, het klimaat en het optimaliseren van werkgelegenheid. Ook heeft hij laten doorschemeren een technocraat te willen die in staat is ingewikkelde hervormingen door te voeren. En na twee mannelijke premiers was het volgens Macron, die al jaren zegt dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen een van zijn speerpunten is, eindelijk tijd een vrouw aan te stellen op de één-na-belangrijkste post in de Franse politiek.

De als ingenieur opgeleide Borne (61) heeft de afgelopen jaren haar politieke talent en doorzettingsvermogen bewezen door achtereenvolgend de functies van minister van Transport, van Ecologische Transitie en Solidariteit en minister van Werkgelegenheid te bekleden. Hierbij kwam ze niet alleen in aanraking met vraagstukken die ook tijdens haar premierschap belangrijk worden – Borne wordt onder meer direct verantwoordelijk voor het klimaatbeleid –, maar ook leidde ze een aantal ingewikkelde hervormingen, zoals die bij spoorwegbedrijf SNCF. Deze ervaring kan ze gebruiken nu ze belast wordt met het doorvoeren van een grote (en breed bekritiseerde) pensioenhervorming.

Eerste vrouw in dertig jaar

Volgens Franse media voldoet Borne ook aan een andere – minder hardop uitgesproken – wens van Macron: ze zou zeer loyaal zijn.

Borne heeft in het verleden jarenlang voor prominente leden van de Socialistische Partij gewerkt, maar toonde zich sinds de oprichting van Macrons La République en Marche in 2017 een trouwe macroniste. Dit past bij het plaatje van Macron die een premier wil die niet voor haar eigen carrière gaat, maar vooral hem helpt zijn ideeën uit te voeren.

Bovendien staat Borne – net als Macron – bekend als een keiharde werker. In het verleden zou ze zelfs Élisabeth Borne-out (naar burn-out) zijn genoemd wegens extreem lange werkdagen.

Hoewel Borne’s benoeming niet onverwacht is, haar naam zoemt al weken rond in Franse media, is deze wel bijzonder te noemen. Ze wordt de eerste vrouw in dertig jaar die in het Matignon zal zetelen, én ze is pas de tweede vrouw in deze functie sinds het begin van de Vijfde Republiek, in 1958.

Borne stond hier zelf ook bij stil nadat ze maandag benoemd was, door haar nominatie op te dragen aan „alle kleine meisjes” en hen aan te moedigen hun dromen na te jagen. „Niets mag de strijd voor de plaats van de vrouw in onze samenleving stoppen.”

Werken in de schaduw

Borne is de opvolger van Jean Castex, die sinds de zomer van 2020 premier was. Macron nam meer dan drie weken om de naam van zijn nieuwe premier bekend te maken. Sinds zijn herverkiezing op 24 april speculeerden Franse media over wie de nieuwe bewoner van het Matignon zou kunnen worden en lange tijd was het onduidelijk of de president al iemand op het oog had. De afgelopen tijd kwam naar buiten dat in elk geval twee politici de functie hebben geweigerd. Dit is volgens sommige analisten een teken dat de post – die altijd al bekend staat als l’enfer (de hel) omdat het hard werken is in de schaduw van de president – nog zwaarder wordt bevonden vanwege de gespannen politieke situatie in Frankrijk, waar radicaal-linkse en -rechtse partijen de afgelopen jaren fors aan populariteit hebben gewonnen.