Liefde voor de straat of voor het straattheater

Een tasje van Oerol, met daarop de eerste regels van een gedicht en een volgetagd etuitje met graffitimarkers. Dit is de tas van iemand die worstelt met zijn imago: gaat ’ie voor straattheater of gewoon voor ‘straat’? Als je achttien bent, kan dat best een kwestie zijn. Deze tasbezitter is niet veel ouder, schat ik zo in.

Op donderdag, vrijdag en zaterdag doet de eigenaar van deze tas de was. Op zondag ruimt hij zijn kamer op – dat staat in zijn agenda. Waarschijnlijk is hij net op kamers. Hij is begonnen met een opleiding en heeft in het weekend een bijbaantje. De agenda ademt orde en regelmaat. Misschien is dat nog de invloed van zijn ouders: hij mag best ‘straat’ zijn, maar dan wel in zijn vrije tijd, als school niet eronder lijdt.

De straat heeft een bepaalde romantiek. Beetje rondzwerven, taggen hier en daar, kijken wat er op je pad komt. Misschien is de liefde voor de straat bij de eigenaar van dit tasje wel ontstaan in de tijd dat hij kinderpostzegels verkocht. Langs de deuren gaan, aanbellen bij wildvreemden. De spanning: hoeveel verkoop je? Hij heeft er in ieder geval mooie herinneringen aan, want hij bewaart zijn blowersparafernalia in een blikje van de postzegelactie.

Hoe straat hij ook is, hij weet ook dat het soms een goed idee is om te doen wat je ouders zeggen. Om je kamer op te ruimen, om een opleiding te volgen, voor later. Om gewoon een net lijntje in je schrift te tekenen met je geodriehoek. En als het allemaal te awkward wordt, dat brave gedoe, dan verstopt hij zich gewoon onder die stoere pet. Want dan ben je nog steeds best straat. Of straattheater. Whatever.

Dit was de laatste aflevering in de serie Gevonden voorwerpen.