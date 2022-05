Onlangs zag ik er weer eentje liggen op straat. Anderen liepen er doodleuk aan voorbij, terwijl hij toch echt goed in het zicht lag. Er bleken een creditkaart, ID-kaart en pinpas in te zitten, plus drie gladgestreken briefjes van vijftig en nog een paar losse euro’s. Het was de derde keer deze maand (!) en de tiende keer dit jaar (!!!) dat ik er een vond. Als de FIOD me inhuurde zouden de begrotingstekorten van de Voorjaarsnota allang zijn weggewerkt.

Ik contacteerde de eigenaar via Instagram en sprak met hem af. Dat deed ik niet omdat ik nou zo’n goed mens ben, maar vanwege een streng christelijke jeugd, waar de nadruk hoofdzakelijk op de wraakzuchtige God uit het Oude Testament lag in plaats van op de milde familieman uit de latere evangeliën. Hoewel ik relatief genezen ben van het protestantisme zijn er nog steeds enkele verboden die ik maar niet uit mijn systeem krijg. Ik heb mezelf inmiddels afgeleerd om mijn ouders te eerbiedigen, maar stelen kan ik nog steeds niet. En zo belde ik een half uur later maar aan bij een grachtenpand.

„Je bent geweldig!” juichte de eigenaar. „Gewéldig!”

We babbelden even, hij zat in de fintech en de rest heb ik niet onthouden.

„Dat er nog zulke eerlijke mensen bestaan”, zei hij, en probeerde me de drie briefjes van vijftig in de hand te drukken.

„Nee, hoeft niet”, zei ik snel. „Beloof maar gewoon dat als jij zelf er eentje vindt, je meteen de eigenaar opspoort.”

Het was honderdvijftig piek of de rest van de eeuwigheid bij Satan op schoot

„Uiteraard”, zei hij. „Uiteraard! Je bent een góéd mens, een góéd mens!”

Nou ja, dacht ik, het was honderdvijftig piek of de rest van de eeuwigheid bij Satan op schoot, de keuze was op zich best snel gemaakt.

Ik wilde hem een hand geven maar hij opende zijn armen voor een knuffel en God, het was feest, dus ik deed een stap naar voren om hem te omhelzen. Over zijn schouder zag ik dat er in de gang een borduurwerkje hing. Ik moest mijn best doen om niet in lachen uit te barsten. Op het linnen stond een uitspraak van Richard Dawkins geborduurd (niet dat ik elke uitspraak van Richard Dawkins herken maar zijn naam stond er in roze garen onder): „I’m against religion because it teaches us to be satisfied with not understanding the world”.

Ik dacht aan de portemonnee die juist dankzij een rudimentair christelijk geweten zijn weg terug naar zijn baasje had gevonden. Nou ja, dacht ik, soms komen dingen ook in orde, zelfs al begrijp je geen zak van de wereld.

Daar moet je dan wel tegen kunnen, maar dat was gelukkig allang niet meer mijn probleem.

Ellen Deckwitz schrijft op deze plek een wisselcolumn met Marcel van Roosmalen.