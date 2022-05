De eerste zomerse dag. Ik lag in de tuin in de oranje Fatboy, die ik voor 20 euro bij de kringloop had gekocht. Een aankoop waar ik al twee keer een compliment voor had gekregen. Een keer van de werkster en een keer van een moeder die haar kind bij ons kwam wegplukken.

„Goh, een Fatboy. Die zijn duur, he?”

„Nee hoor, 20 euro.”

Ze konden het beiden niet geloven, zo’n meevallertje overkwam hen nou nooit.

Ik lag dus in de Fatboy, Frida van Roosmalen (0) kroop over het gras.

Niets zo lekker als de zon in mei. De opgewonden warmte van Lucie van Roosmalen (6) op haar nieuwe rolschaatsen. Ik denk dat ik tevreden was, jammer dat ik nog moest werken.

Een familielid belde. Het personeel van de zorginstelling had mijn moeder even in de zon gezet. Uit bed getild, in de rolstoel gehesen, naar buiten gereden.

„Wel prettig voor haar”, zei het familielid.

Nadat ze ophing bleef ik achter met dat beeld van mijn moeder in mijn hoofd, ik kreeg het niet meer weg.

Mijn moeder van 91 achter het hekje op haar betonveldje van vier bij twee.

In de zon gezet.

Kwam hier de uitdrukking ‘in het zonnetje zetten’ vandaan? Hadden we die dan al die tijd verkeerd geïnterpreteerd? Was dat juist niet feestelijk bedoeld?

Zouden ze het zo tegen haar zeggen: ‘Mevrouw Van Roosmalen, we gaan u even lekker in het zonnetje zetten?’

Of was het: ‘Mevrouw Van Roosmalen, we laten u even in de zon staan’, waarmee ze eigenlijk ‘in de kou staan’ bedoelden.

Misschien vergaten ze wel dat ze haar buiten hadden gezet, zoals er ook mensen zijn die hun hond of kinderen per ongeluk of expres een paar uur in de auto opsluiten, ze werden altijd net op tijd opgemerkt door een toevallige passant die dan alarm slaat.

Ik belde de zorginstelling.

De vrouw die opnam had geen tijd, ik kon beter op de afgesproken tijden bellen.

Mijn moeder zat beslist niet meer in de zon.

Ze zat juist lekker binnen.

In de recreatiezaal lijken alle maanden op elkaar, de temperatuur is er altijd hetzelfde.

Leah van Roosmalen (5) meldde zich bij mijn voeten. Ze constateerde dat het binnen kouder was dan buiten.

„Meestal is het andersom.”

Ze zei dat ze van plan was om de hele tijd van binnen naar buiten te lopen om het verschil te blijven voelen.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.