U heeft me weleens gevraagd waarom dat Midden-Oosten nou zo’n groeizaam klimaat heeft voor dictators of in elk geval autoritaire regimes. En als ú het niet was met die vraag, dan uw buurman. Mocht u, of uw buurman, nog steeds met die vraag zitten: het is niet de islam. Denk maar aan al die christelijke of watdanookige sterke mannen (tot dusverre nooit vrouwen maar wat ik u brom, dat komt nog wel): haal even Poetin tijdens de orthodoxe Paasdienst voor uw geest. Absoluut, Iran heeft een erg autoritair islamitisch regime, maar veel van die Midden-Oosterse tirannen voeren min of meer seculiere bewinden aan.

Ik wil toe naar de funeste rol van het Westen. En dan bedoel ik niet alleen de lucratieve wapenleveranties aan autoritaire regimes. Die zo stabiel zouden zijn. Die zijn helemaal niet stabiel! Als de voedselprijzen omhoog blijven gaan, ben ik benieuwd hoe ‘stabiel’ Egypte of Tunesië of Jordanië blijken te zijn.

Maar ik las voor u zojuist weer een interessant boek over de nasleep van de Eerste Wereldoorlog. Ik heb hier eerder Fromkins A Peace to End All Peace genoemd en Hardy’s The Poisoned Well, beide bepaald niet positief over de Britse, Franse en Amerikaanse rol. Maar die auteurs hielden zich nog in vergeleken met Elizabeth Thompson in haar How the West Stole Democracy from the Arabs.

Ja, die titel claimt nogal wat, en maakt ze dat waar? Niet in de zin dat de Arabische wereld vandaag een liberaal paradijs zou zijn geweest als de Britten en de Fransen géén koloniale ambities hadden gehad. Of als de Amerikaanse president Wilson en zijn Volkenbond inderdaad de herauten van nationale zelfbeschikking waren gebleken die velen in 1918 in ze zagen. Op de toenmalige Arabische democraten viel veel aan te merken. Ze waren verdeeld en hoeveel steun hadden ze werkelijk?

Maar de Amerikaanse historica Thompson schildert een gedocumenteerd en overtuigend beeld van de botte onwil van de Franse en Britse machthebbers, op een uitzonderlijke enkeling na, om Arabische onafhankelijkheid dan wel zelfbeschikking ook maar enige kans te geven. Op zijn vriendelijkst werden de Arabieren gekenschetst als te dom voor zoiets als zelfbeschikking, maar even makkelijk weggezet als levensgevaarlijke extremisten.

Centraal in het boek staat prins Faisal, zoon van Sherif Hussein van Mekka, wiens troepen de Britten hielpen Groot-Syrië (inclusief Libanon en Palestina) in 1918 op hun Ottomaanse heersers te veroveren. Hij riep een constitutionele monarchie uit. Maar de gedroomde steun van de zieke Wilson en zijn splinternieuwe Volkenbond bleef uit – Faisal c.s. werden gewoon verraden – te midden van de Britse en Franse campagne om het gebied onder hun exclusieve controle te krijgen.

Als u weer eens in Libanon bent, moet u naar Nahr al-Kalb, net ten noorden van Beiroet, waar een hele serie plaquettes in de rotsen de militaire geschiedenis van het land weergeeft. Een daarvan eert de Franse generaal Henri Gouraud, wiens Marokkaanse en Algerijnse troepen (!) op 24 juli 1920 in de slag van Maysaloun gehakt maakten van een laatste wanhoopsoffensief van Faisals Syrische regering. De volgende dag nam Gouraud Damascus in.

Onder het mandaat van de Volkenbond scheidde Frankrijk Libanon van Syrië af (Palestina werd Brits mandaatgebied) en verder sloeg het met keiharde hand elk verzet tegen zijn bewind neer. Assad heeft het van geen vreemde.

Interessant boek. Wél erg gedetailleerd, zeg ik erbij.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.