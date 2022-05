Geen rombom of rommeldebom

Kinderen staan zelden stil bij de woorden die zij leren. Tafel, stoel, vork, lepel: zo heten die dingen nu eenmaal. Maar ik herinner me mijn verbazing toen ik voor het eerst het woord rataplan hoorde. Wat was dat nou weer? Het voelde zelfs raar om uit te spreken. De woorden rat en plan kende ik, maar wat had ze samengebracht?

Het korte antwoord luidt: tromgeroffel.

Het langere antwoord begint in Frankrijk. Daar bootsen mensen sinds het midden van de achttiende eeuw het geluid van trommelgeroffel niet na met ‘rombom’ of ‘rommeldebom’, zoals in de Lage Landen, nee, zij hoorden ‘rantanplan’ of ‘rataplan’.

Blijspel

Vooral rataplan ontwikkelde zich tot een succesvol exportwoord. Gedurende de negentiende eeuw kwam het terecht in onder meer het Duits, Engels, Spaans en Nederlands.

Belangrijk daarbij was het Franse blijspel Rataplan ou le Petit Tambour. Charles-Augustin Bassompierre (1771-1853) schreef dit in 1822, vanaf 1825 stond het in Nederland op de planken onder de titel Rataplan, of de jonge Trommelslager. In de decennia daarna werd deze vaudeville honderden keren in Nederland opgevoerd.

Stripliefhebbers denken bij Rataplan meteen aan de hond van Lucky Luke

Gaandeweg kreeg rataplan een betekenis die het Woordenboek der Nederlandsche Taal als volgt omschrijft: „Gevoelswoord, als tusschenwerpsel gebruikt om den indruk van den trommelslag weer te geven, als znw. ter aanduiding van een chaotische massa dingen, die de spreker in zijn voorstelling nog niet heeft kunnen ordenen of die in zijn waardeering de moeite van een nadere ordening niet waard zijn, expressiever dan bijvoorbeeld ‘rommel’, minder ruw dan ‘rotzooi’.”

Busken Huet lanceerde in 1855 in de Almanak voor Hollandsche blijgeestigen het werkwoord rataplannen voor ‘op de trommels slaan’. Dit heeft echter nooit opgang gemaakt, hoewel hij het in een noot aanbeval: „Een fonkelnieuw, klanknabootsend werkwoord, dat wij der aandacht van alle taalbeoefenaars eerbiedig aanbevelen.”

Verbasteringen

Wel succesvol was de uitdrukking de hele rataplan voor ‘de hele santenkraam, de hele boel of mikmak’. In kranten vinden we deze uitdrukking vanaf 1865, voor het eerst in ingezonden brief, in de zin: „Nou menheer, zet dit in de krant, en as ’t er staat, mag ieder het lezen, de heele rataplan.”

Zoals te verwachten vinden we ook de verbasteringen ‘ratteplan’ en ‘rattenplan’, want rataplan verwarde niet alleen kinderen.

Stripliefhebbers denken bij Rataplan meteen aan de hond van Lucky Luke. Dit oliedomme beest werd bekend als bewaker van de gevangenis waar de Daltons vastzitten en kreeg later een eigen serie. In het Frans heet hij overigens Rantanplan, dan wel Ran-Tan-Plan. Hij is een creatie van de Belgische striptekenaar Maurice De Bevere (1923-2001) en de Franse stripschrijver René Goscinny (1926-1977). Rataplan veroorzaakt doorlopend chaos en wanorde, dat zal hem zijn naam hebben bezorgd.