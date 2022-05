Het is een heerlijke lentedag, maar binnen op kantoor is het ronduit fris. Collega’s klagen, trekken een trui aan, een enkeling heeft zelfs zijn jas aan.

Wat is er aan de hand ?

Een tijdje geleden heeft de gebouwbeheerder de temperatuur in het gebouw twee graden lager ingesteld, om energie te besparen.

Nu moet de airconditioning nog harder werken om het koel te houden.

