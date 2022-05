Erdogan: Turkije zal NAVO-toetreding Finland en Zweden niet goedkeuren

Turkije zal niet instemmen met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan maandag gezegd op een persconferentie. Volgens hem hebben onderhandelingspogingen van de twee landen met Turkije geen zin: „Zweedse en Finse delegaties hoeven geen moeite te doen om naar Turkije te komen om ons te overtuigen”, citeren internationale persbureaus Erdogan. Voor toetreding moeten alle dertig NAVO-lidstaten instemmen met de aanvraag.

Vrijdag zei Erdogan al „niet positief” te zijn over de ophanden zijnde aanvragen voor het NAVO-lidmaatschap door Finland en Zweden. Hij vindt dat beide landen te welwillend staan tegenover de Gülenbeweging, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte coup in 2016 in Turkije, en de Koerdische terreurbeweging PKK. Erdogan noemde de toetreding van buurland Griekenland tot de NAVO in 1952 een fout: „we willen niet nog zo’n fout maken”.

Tijdens gesprekken rond de bijeenkomst van de dertig NAVO-buitenlandministers in Berlijn van afgelopen weekend leken de partijen nader tot elkaar gekomen. Zaterdag zei de Finse minister Pekka Haavisto dat hij „er zeker van is” dat Finland en Turkije het eens kunnen worden over de toetreding. Zondag kondigde Finland aan formeel een aanvraag voor het lidmaatschap in te dienen, op de voet gevolgd door Zweden. Maandag meldde het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken dat de Zweedse en Finse buitenlandministers van plan te zijn om af te reizen naar Turkije om de aansluiting bij de NAVO te bespreken. Daar zegt Erdogan nu niet voor open te staan.

