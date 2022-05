Eindexamen: van de Berberse Dihya tot de Japanse Meisho

Wereldburger zijn, is vooral „heel hard werken”, zei de Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag enkele weken geleden in een interview met NRC. Nou, dat werd mij duidelijk toen ik het examen geschiedenis onder ogen kreeg dat de leerlingen van het vwo maandag moesten maken.

Foto Merlijn Doomernik Daniela Hooghiemstra is historicus en journalist. Ze studeerde geschiedenis en promoveerde op de onderwijs- en wereldhervormer Kees Boeke.

Terwijl mijn eindexamen in 1986 geleden nog overzichtelijk in het teken stond van Nederland tijdens het interbellum en de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog, kom je dit jaar niet van het vwo zonder te hebben bewezen dat je weet wat zich heeft afgespeeld in Europa en Noord-Afrika tot in China en Japan, van 3.000 voor Christus tot pakweg het jaar 2.000.

De vragen illustreren hoe de wereld van alle tijden zich in het multimediatijdperk via allerlei kanalen aandient, en de kunst van historici niet meer zozeer neerkomt op het verzamelen van informatie als wel op het wegen en interpreteren daarvan.

In een periode van vijfduizend jaar, verdeeld over tien tijdvakken, moesten gebeurtenissen geplaatst worden die variëren van de strijd van de Berberse koningin Dihya tegen islamitische legers in Numidië na de dood van de profeet Mohammed, de vervolging van protestanten in Engeland door Maria Tudor en Filips II van Spanje, tot de aanleg van een tuin naar Hollands voorbeeld door de Japanse keizerin Meisho.

Kenmerkende aspecten

Over een periode van dertien eeuwen moesten de examenkandidaten zich 49 ‘kenmerkende aspecten’ van tijdvakken eigen maken. De vrouwen waren in dit examen opvallend aanwezig. De cultus rond de Keltische koningin Boudica ten tijde van de Britse koningin Elizabeth I (1533-1603) was aanleiding voor een vraag over een ‘kenmerkend aspect’ (herleving van de klassieken), feministe Mina Kruseman en de Duitse RAF-leidster Ulrike Meinhoff figureerden in vragen over emancipatie en bronnenkritiek.

De vele aandacht voor dat laatste vond ik leuk en in het multimediatijdperk ook noodzakelijk. Alleen jammer dat leerlingen daarbij soms zo strak aan de hand genomen werden. Bij een dagboekfragment waarin de Sovjet-commissaris in de vroegere DDR, Vladimir Semjonov (1911-1992), een opstand van dissidenten beschrijft, stond de kritiek op zijn invalshoek al panklaar in de vraag, terwijl de essentie van bronnenkritiek, lijkt mij, juist is dat de leerling die zélf kan produceren.

De bronnen waren bovendien korte fragmenten zodat voor diepere, eigen analyse geen ruimte was. Maar dat, begreep ik eerder al van mijn bij dit examen direct betrokken dochter, is ook niet de bedoeling. De 49 kenmerken van het duizelingwekkende aantal tijdvakken die uit het hoofd geleerd moesten worden, moesten precies gereproduceerd worden, anders kostte het punten. De moderne wereldburger moet hard werken, maar kennelijk niet te veel op eigen houtje aan het denken slaan.