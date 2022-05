Bloedmaan aan de hemel

In meerdere delen van de wereld was in de nacht van zondag op maandag een maansverduistering te zien. Mensen in onder meer Zuid-Amerika trokken in het schemerdonker naar buiten en zagen een rode maan die deels achter de schaduw van de aarde verdween, of een rode gloed achter bewolking. In Nederland was de maansverduistering slechts kort zichtbaar.