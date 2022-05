Een goed gesprek in bed: hij leest, zij tiktokt

Het diner was voor hun tienjarige huwelijk. Geen feest, alleen een etentje met hun beste vrienden. Zes mensen rond een tafel in zo’n restaurant waar groente de hoofdrol speelt. Gefermenteerde zeekraal en raapstelen met oesterzwammen uit de houtoven. En overal gesmolten geitenkaas op. Gelukkig was er ook wijn, zei hij nog. Maar dan alleen uit de Jura.

Nu liggen ze naast elkaar in bed. De situatie na tien jaar huwelijk: hij ligt in bed met een opengeslagen boek dat hij niet leest, zij met haar telefoon.

Zij: „Denk je zelf dat je vanavond genoeg hebt gedronken?”

Hij: „We zoeken allemaal naar een manier om ermee om te gaan. Dit is hoe ik het doe.”

Zij: „Weet jij hoe je op WhatsApp een bericht kunt lezen zonder dat de ander ziet dat je het hebt bekeken?”

Hij: „Misschien moet je even die telefoon wegleggen.”

Over deze serie In de moderne wereld moeten wij voortdurend iets. Sowieso moeten we altijd eerst aan de slachtoffers denken, maar we moeten ook allemaal een eigen podcast maken en niets meer drinken, behalve havermelk en natuurwijn. In deze serie beschrijft Robert Vuijsje wat wij allemaal moeten. Vandaag: ik moet de telefoon wegleggen in bed.

Zij: „Dit is hoe ik ermee omga.”

Hij: „En die Tiktok-verslaving? Waarom moet ik iedere avond in bed de geluiden horen van die filmpjes? Ik probeer in slaap te vallen. En ben jij niet te oud voor Tiktok?”

Zij: „Het zijn niet alleen dansjes, ik haal mijn informatie van Tiktok.”

Hij: „Ik dacht dat we hadden afgesproken: geen telefoons meer in de slaapkamer.”

Zij: „Dat was een goed voornemen, ja. Net zoals dat jij zou stoppen met drinken.”

Hij: „Ik lees tenminste een boek. Niet dat eindeloze gestaar op die telefoon.”

Zij: „Ja, jij leest een boek. Alleen zie ik daar al twee jaar hetzelfde boek liggen. Wat lees je, een halve bladzijde per dag?”

Het gezelschap in het restaurant bestond verder uit zijn beste vriend en haar beste vriendin, allebei met hun partners. Zijn beste vriend had net een tweede kind gekregen, haar beste vriendin had er al drie. Die andere vier praatten veel over hun kinderen. En zij zaten daar met z’n tweeën bij, terwijl het hun tienjarige huwelijksfeest was.

Tot zij ineens had gezegd, op luide toon: „Een dochter hebben wij nooit gekregen. En een zoon ook niet. Tenminste niet een levende.”

Daarna stond zij op en ging naar de wc. Haar beste vriendin liep haar achterna. Aan tafel bleef het stil.

In bed keek zij even op van haar telefoon en vroeg: „Wat gebeurde er eigenlijk aan tafel, toen wij naar de wc waren?”

Hij: „Eerst even niets. Toen vroeg ik of er nog iemand wijn wilde.”

Zij, weer naar haar telefoon starend: „Ja, en verder?”

Hij: „Ze zeiden allemaal dat ze wel wisten dat wij geen kinderen konden krijgen, maar ze vergaten hoe pijnlijk het voor ons was om al die verhalen te horen over hun kinderen. En bij jou?”

Zij: „Als je op een wc zit en er wordt op de deur geklopt, wat moet je dan zeggen? Ik wist wie het was, alleen had ik er geen zin in.”

Hij: „En nu ga je weer op je telefoon zitten?”

Zij: „Jij snurkt. Ik heb last van jou en jij van mij. Zo hebben we allemaal wat.”

Hij: „Het verschil is: ik kan er niks aan doen dat ik snurk. Jij kiest voor je telefoon en niet voor mij. En zelf snurk je trouwens ook.”

Zij: „Ik snurk niet.”

Hij: „Dat doe je wel. Alleen geef jij het niet toe en ik wel. Ik zal vannacht het geluid opnemen.”

Zij: „Met je telefoon? Ik dacht dat jij geen telefoons in de slaapkamer wilde?”

Hij, nadat hij het licht uitdeed en met z’n rug naar haar toe was gaan liggen: „Prima. Wat jij wil. Blijf lekker op die telefoon.”

Zij: „Op Facebook zit ik nu in een besloten groep met andere mensen die geen kinderen kunnen krijgen, wil jij er ook bij?”

Hij: „Wat denk je zelf?”

Zij: „Ik denk dat het belangrijk is om erover te kunnen praten met andere mensen.”

Hij: „Hier ligt er een naast je. Alleen gaat die nu slapen.”