Twee nieuwe coronavarianten lijken makkelijk te ontsnappen aan eerder opgebouwde immuniteit

Europa krijgt nog voor de herfst te maken met een nieuwe golf van coronabesmettingen. Dat verwacht de Europese ziektedienst ECDC, nu er nieuwe besmettelijker subvarianten van de Omikronvariant van het coronavirus op het toneel zijn verschenen: BA.4 en BA.5. De ECDC betitelde deze subvarianten daarom eind vorige week als variants of concern, zorgwekkende varianten. Het zorgwekkende zit vooral in het vermogen van deze nieuwe subvarianten om zich nog sneller te verspreiden.

De ECDC verwacht dat de nieuwe subvarianten „in de komende maanden” dominant zullen worden en zo een nieuwe golf van besmettingen zullen voeden. Die kan dus nog in of zelfs voor de zomer komen, en niet, zoals virologen eerder verwachtten, pas in de herfst.

Immuniteit tegen BA.

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de nieuwe subvarianten ernstiger ziekte veroorzaken dan voorgaande virusvarianten. Desondanks kan een snelle toename in het aantal besmettingen opnieuw leiden tot een toename van het aantal ziekenhuisopnames wegens corona, waarschuwt de ECDC. BA.4 en BA.5 lijken makkelijk te kunnen ontsnappen aan eerder opgebouwde immuniteit door vaccinaties of infectie. De ECDC wijst op een beperkt laboratoriumonderzoek, waarin werd aangetoond dat antistoffen die ongevaccineerde personen hadden opgebouwd na een infectie met BA.1 niet goed beschermen tegen BA.4 en BA.5. Beide subvarianten hebben genetische veranderingen in het spike-eiwit aan de buitenkant van het virus, waardoor herkenning door antistoffen bemoeilijkt wordt.

BA.4 en BA.5 zijn variaties op de Omikronvariant die eind vorig jaar in zuidelijk Afrika voor het eerst werd waargenomen. De eerste subvarianten van Omikron, BA.1, BA.2 en BA.3, verspreidden zich razendsnel over de wereld en verdrongen daarbij grotendeels de Deltavariant van het coronavirus. Het veroorzaakte een nieuwe golf van besmettingen, maar doordat de infectie met Omikron milder verloopt, leidde dat niet tot een ernstige overbelasting van de ziekenhuizen. Naar verwachting zal dit scenario zich met BA.4 en BA.5 herhalen: veel (her-)besmettingen maar geen sterke stijging in het aantal ziekenhuisopnames.

BA.5 bijna dominant in Portugal

Nadat BA.4 en BA.5 in de afgelopen weken al een vijfde golf van besmettingen in Zuid-Afrika veroorzaakten, wordt die nu ook in Europa verwacht. In Portugal rapporteerde het nationale gezondheidsinstituut dat op 8 mei reeds 37 procent van de coronabesmettingen in dat land veroorzaakt worden door BA.5. Op basis van de groeisnelheid verwachten de Portugezen dat BA.5 daar volgende week (22 mei) al dominant zal zijn. Het concurrentievoordeel van BA.5 ten opzicht van BA.2 berekenden ze op 13 procent per dag.

Op 25 april meldde het RIVM de eerste detectie van BA.5 in Nederland. Het verwachte patroon van exponentiële groei zit nog in de beginfase. In de Kiemsurveillance, de nationale steekproef naar genetische varianten van het coronavirus, zijn BA.4 en BA.5 nog maar mondjesmaat aangetroffen. De hoofdmoot van de besmetting wordt volgens het RIVM nog altijd veroorzaakt door subvariant BA.2.

In Amsterdam, waar het Argos Consortium een onafhankelijke steekproef doet onder positief geteste personen, betrof op 12 mei 8 procent van de onderzochte monsters de subvariant BA.5 (13 van de 181). De verspreiding van nieuwe virusvarianten loopt in grote steden als Amsterdam vaak voor op de landelijke trend.

Hoorzitting Is Nederland voorbereid? Is Nederland voldoende voorbereid op de nieuwe Omikron-varianten of een andere, misschien wel ziekmakender variant? In een hoorzitting in de Tweede Kamer spraken tal van deskundigen daar maandag hun twijfels over uit. „Juist nu het relatief rustig lijkt moet je het debat voeren over wat je doet als het toch weer misgaat”, zei hoogleraar sociologie Tanja van der Lippe (Universiteit Utrecht), een van de auteurs van de scenariostudie van de WRR en KNAW die vorig jaar september verscheen. André Knottnerus, hoogleraar huisartsengeneeskunde (Universiteit Maastricht), ziet “een spanningsveld” tussen de vraag van zorgminister Ernst Kuipers (D66) aan sectoren om zich voor te bereiden op een nieuwe golf en de acties van het ministerie zelf. „Wat van de overheid verwacht mag worden is niet uitgewerkt.” Gezondheidseconoom Xander Koolman maakt zich zorgen over of er dit najaar voldoende zorgcapaciteit is om nieuwe Covid-golven op te vangen. Hij praat mee in een expertteam dat moet kijken of partijen in de zorg bij een volgende golf weer makkelijk kunnen samenwerken, bijvoorbeeld door het uitwisselen van personeel. Het gedecentraliseerde stelsel helpt daarbij niet, merkt Koolman. „Voordat er paniek uitbreekt, is het moeilijk om het zorgstelsel in beweging te krijgen, en de overheid lijkt ook af te wachten.” Marc van Ranst, de bekendste viroloog van België, waarschuwde de Kamer ook dat het coronavirus nog voor nieuwe problemen kan zorgen. „Wij hebben onze interesse in het virus verloren, maar corona is nog even geïnteresseerd in ons als hiervoor, dat is gevaarlijk.” Van Ranst adviseert Nederland de “krampachtigheid” rond goede ventilatie te laten varen. „In België hebben we al vanaf mei 2020 CO2-meters in klaslokalen en horecagelegenheden geplaatst. In goed geventileerde ruimtes kun je ziektes voorkomen, dat is gezond én comfortabel.”