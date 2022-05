‘Dagboek van een herdershond’: een intieme musical in een te wijde jas

Onhandig valt-ie met de deur in huis, of eigenlijk: met zijn fiets op straat. Erik Odekerke, de nieuwe hulpkapelaan, moet het niet hebben van natuurlijk overwicht. Gelukkig heeft hij een engelbewaarder die hem wijsheid influistert, al ligt hij in mum van tijd met haar in de clinch.

Het is een iconische entree van de musical die losjes gebaseerd is op de populaire televisieserie uit de jaren zeventig. Het verhaal speelt zich af in een Zuid-Limburgs dorp tussen 1914 en 1918. Erik Odekerke treft het niet: hij botst met de conservatief-religieuze pastoor van dienst, wordt verliefd en probeert in arren moede de door de kolenmijnindustrie geteisterde gemeenschap voor onheil te behoeden. Die keert zich aanvankelijk tegen hem, vrijpostig als hij zomaar met de jonge Miete uit wandelen gaat.

Joes Brauers speelt Erik heerlijk onhandig, sensitief en met een vleugje zelfspot. Met Nandi van Beurden (Miete) vormt hij een innemend koppel; de klik tussen beide personages had gemakkelijk al te zoetsappig kunnen worden, maar dat wordt met gelaagd spel knap omzeild. Minder gelaagd zijn de andere personages, al valt daar wel veel plezier aan te beleven. Angela Schijf is op dreef als lekker lompe, soms ronduit chagrijnige engelbewaarder, die gaandeweg haar geloof in mensen verliest. Samen met Suzan Seegers als aandoenlijk-humeurige huishoudster, zorgt ze voor een flink pak humor.

Stroomversnelling

Terwijl de eerste helft het meer moet hebben van de smeuïge personages dan van spannende plotontwikkelingen, kiest schrijver André Breedland na de pauze ineens voor een anekdotische stroomversnelling: met onder meer de ontwrichtende mijnindustrie, de leegloop van de kerk, de opkomst van het socialisme, de dood van twee dorpsbewoners en de zelfwroeging van Erik. Het is te veel, waardoor niets echt goed wordt uitgewerkt.

Joes Brauers als hulpkapelaan Erik Odekerke Foto Roy Beusker

Met zijn sobere decor is Dagboek van een herdershond een intieme musical in een veel te wijde jas. De voorstelling verzuipt af en toe in de enorme hal van congrescentrum MECC. Er zijn veel ensemblenummers (compositie: Ad van Dijk), die muzikaal sterk en veelzijdig zijn, maar lang niet altijd verstaanbaar zijn. Een veertigkoppig harmonieorkest brengt nu en dan sfeer, een echt paard dat twee keer kort zijn opwachting maakt, is gewoon onzin.

Typerend zijn de intieme scènes tussen Erik en Miete: regisseur Servé Hermans situeert ze meters ver naar achteren op het enorme speelvlak, waardoor hij een camera nodig heeft om hun mimieken groot te projecteren. Dat sorteert een enorme afstand. Zonde: deze prachtige momenten wil je niet registeren, maar voelen!