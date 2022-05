Burgemeester Krimpenerwaard stapt na vier maanden op vanwege ‘intern voorval’

Burgemeester Pieter Paans (CDA) van de gemeente Krimpenerwaard legt per direct zijn taken neer. Dat heeft hij in een verklaring op de website van de gemeente aangekondigd. Reden voor het vertrek is een „intern voorval”, waarbij Paans „de benodigde distantie, die wordt gevraagd van een burgemeester”, onvoldoende zegt te hebben gewaarborgd. Paans laat optekenen te betreuren dat het voorval „is ervaren als grensoverschrijdend”.

Paans was nog geen vier maanden burgemeester van de Zuid-Hollandse gemeente Krimpenerwaard. Op 20 januari werd hij geïnstalleerd. Paans noemt het nu de „enige optie” om de „prachtige gemeente” Krimpenerwaard te verlaten. Ook zegt hij zich de komende tijd te gaan beraden op zijn toekomst. Eerder was Paans wethouder in de gemeenten Cromstrijen en Papendrecht.

Jaap Smit, de commissaris van de koning in Zuid-Holland, noemt het ingediende ontslag „een pijnlijke zaak”. Smit zegt begrip te hebben voor de afweging die Paans heeft gemaakt en zijn besluit te respecteren. Daarnaast zegt hij op korte termijn een waarnemend burgemeester aan te willen stellen. Plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Jan Verburg zegt „de ontstane situatie” te betreuren.