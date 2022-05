Blackpool-aanvaller Jake Daniels komt uit de kast en doorbreekt taboe in voetbalwereld

De 17-jarige profvoetballer Jake Daniels is maandag in een interview met de Britse zender Sky Sports uit de kast gekomen als homoseksueel. Daniels is daarmee de eerste, openlijk homoseksuele, mannelijke voetballer op de twee hoogste Engelse profniveaus. Daniels, die dit seizoen voor Blackpool zijn debuut maakte in het Championship - het tweede niveau in Engeland - zei blij te zijn eindelijk zichzelf te kunnen zijn.

„Lange tijd dacht ik dat ik mijn waarheid zou moeten verbergen omdat ik een profvoetballer wilde zijn, maar nu ben ik het,” zegt Daniels in het interview. Hij zegt zich te hebben afgevraagd of hij tot na zijn voetbalcarrière moest wachten zijn geaardheid bekend te maken, maar wilde „niet langer liegen”. De stress die het leven met een leugen met zich meebracht, had „invloed op zijn mentale gezondheid”.

Daniels voelt zich gesteund door zijn club en teamgenoten en hoopt een voorbeeld voor andere voetballers met een niet-hetroseksuele geaardheid te kunnen zijn. De Engelse voetbalbond wijdde op Twitter een steunbetuiging aan het nieuws. De bond noemde de jonge voetballer „een inspiratie voor ons allemaal” en sprak de hoop uit andere voetballers het als een aanmoediging zien „om hun ware zelf te zijn”.

Groot taboe

In het mannenvoetbal heerst er een groot taboe op homoseksualiteit. Als voetballers al uit de kast komen, gebeurt dat vrijwel altijd na hun carrière, zoals in het geval van voormalig Duits international Thomas Hitzlsperger in 2014. In de zomer van 2020 maakte een speler uit de Premier League bekend homoseksueel te zijn. Uit angst voor reacties hield hij zijn identiteit echter geheim. In Nederland deed zich in 2021 een vergelijkbaar geval voor, toen een Eredivisievoetballer in de podcast De schaduwspits anoniem als homoseksueel uit de kast kwam.

Ook op de clubwebsite van Blackpool zegt Daniels geïnspireerd te zijn door collega’s als Josh Cavallo en Matt Morton, twee voetballers actief in respectievelijk Australië en op een lager Engels niveau. Zij kregen veel bijval vanuit de voetbalwereld, nadat ze de afgelopen jaren uit de kast kwamen. „Ook zij hadden de moed en vastberadenheid om voor verandering te zorgen”, aldus Daniels, die zijn boodschap afsloot met de woorden: „Zijn wie je bent, en gelukkig zijn, dat is het belangrijkste.”

De laatste profvoetballer die in Engeland openlijk uitkwam voor zijn homoseksuele geaardheid was Justin Fashanu in 1990. Nadat hij dit had gedaan, lieten trainers, voetbalfans en zijn eigen broer hem vallen. Het dramatish met hem af. Hij kwam uit voor tal van clubs, maar voelde zich nergens volledig geaccepteerd. In 1998, kort nadat hij gestopt was als profvoerballer, pleegde hij zelfmoord.

