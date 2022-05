‘Ziedende zomer’ ingeluid: tienduizenden Amerikanen de straat op voor recht op abortus

In de Verenigde Staten zijn zaterdag tienduizenden mensen de straat op gegaan voor het recht op abortus, dat in het land nu zwaar onder druk staat. Onder meer in New York, Washington en Los Angeles waren volgens internationale persbureaus grote mensenmassa’s op de been, als begin van een zogenoemde „ziedende zomer”. In sommige steden vonden tegendemonstraties plaats. Grote ongeregeldheden bleven uit.

Begin deze maand lekte uit dat een meerderheid van het Amerikaanse Hooggerechtshof overweegt het landelijke recht op abortus af te schaffen. De conclusie van een uitgelekte concept-uitspraak was dat het vonnis in de zaak Roe v. Wade, dat het recht op abortus bijna vijf decennia heeft gewettigd, moet worden vernietigd.

Keuzevrijheid

Als het Hooggerechtshof het plan doorzet — de definitieve uitspraak wordt verwacht in juni — mogen de Amerikaanse staten voortaan zelf bepalen of abortus is toegestaan en onder welke voorwaarden. Ongeveer de helft van de vijftig staten zou die bevoegdheid gaan aangrijpen om vrouwen hun keuzevrijheid in ieder geval deels te ontnemen. Een wetsvoorstel van de Democraten abortus in het hele land te legaliseren, strandde deze week in het parlement.

De boosheid van pro-abortusdemonstranten was ook deels gericht op Joe Biden. De Amerikaanse president wordt een gebrek aan leiderschap verweten in een hevig polariserende kwestie. Biden heeft wel gezegd het recht op abortus verder in de wetgeving te willen verankeren, maar critici vinden de president niet doortastend en uitgesproken genoeg.