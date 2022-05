Flitsbezorgers, daar zijn wij columnisten tegen. Ik vond in het NRC-archief enkel takedowns: het volk raakt verslaafd aan comfort, de verkeersveiligheid komt in gevaar en schattige winkeltjes gaan kopje onder. Buurtbewoners zijn ook boos. Want overlast op de stoep. Gemeentes? Geen fan. „Geen dark stores in woonwijken”, klinkt het in Amsterdam. Borrelpraat over flitsbezorgers? Immer negatief, blijkt uit mijn veldonderzoek.

Met z’n allen heffen we een protestlied aan dat steeds luider klinkt. Om ons heen flitsen de bezorgers langs – Snickers en luiers in hun rugzakjes, op weg naar consumenten die er blijkbaar geen probleem in zien. Ze horen ons toch wel?

Als je de flitsbezorgeconomie als trechter ziet staan wij aan het uiteinde te protesteren. We tekenen petities tegen dark stores, in gemeentehuizen bereiden we noodverordeningen voor, op Twitter schelden we op roekeloos rijgedrag: alle woede richt zich op dat wat zichtbaar is op straat. Terwijl aan de bovenkant van de trechter investeerders miljarden euro’s erin kieperen. Zij willen rendement en hebben eerder met Uber, Deliveroo en Airbnb gemerkt dat je dan om wat morele verontwaardiging en wetgeving moet laveren. Dan verplaats je een dark store bijvoorbeeld gewoon naar een kansarme buurt, daar is de bevolking niet zo mondig als in welgestelde gebieden, en kun je vrolijk voort.

Die trechter-vergelijking deelde Niels van Doorn onlangs in mijn mediapodcast. Hij doet aan de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar arbeid in de platformeconomie. Ook hij is boos. Over de uitbuiting van al die maaltijdbezorgers, schoonmakers en nu dus flitsbezorgers. Van Doorn vertelde me dat hij keer op keer hetzelfde ziet gebeuren: „kapitaal zoekt return” en daarom „creëren investeerders nieuwe markten”. Ze bedenken een consumentenbehoeft – zoals: de klant wil binnen vijftien minuten nespresso-cupjes in huis hebben – en steken miljoenen in marketing om merken te creëren die in die gloednieuwe behoefte voorzien. Consumenten krijgen in het begin enorme kortingen en door deze subsidiëring ontstaat er een brede markt. Daarom zien we telkens schijnbaar uit het niets opeens overal nieuwe maaltijdbezorgservices, taxi-apps, en flitsbezorgers. Zeker bij de laatstgenoemde. Opeens hadden Gorillas, Flink, Getir en Zapp elk bushokje overgenomen. Van Doorn: „Investeerders hadden dit keer haast.” Deels omdat flitsbezorgen en consumentengewoontes tijdens een lockdown heel goed samengaan, deels omdat de geldkraan binnenkort dichtgaat door inflatie en rentestijging.

Als de markt gevestigd is volgt consolidatie. De winnende bedrijven nemen de verliezers over. De prijzen stijgen. Klanten met kleine portemonnee haken af. De rijke consument zorgt voor het begeerde rendement. Zo ging het bij Uber en bij maaltijdbezorgers, en als we niet oppassen gaat het ook zo bij flitsbezorging.

Protesteren aan het eind van de trechter is goed, maar niet voldoende. „We plakken pleisters op dingen die we zien”, zegt Van Doorn. „Maar we zouden wat zichtbaar is op straat vaker als aanleiding moeten nemen om het te hebben over meer onzichtbare zaken als kapitaalmarkten en arbeidsrecht.” En dat is dapper om toe te geven, want daarmee zegt Van Doorn dat hij aanloopt tegen de beperkingen van zijn eigen onderzoeksveld. De problemen die hij bestudeert zijn symptomen van veel grotere problemen.

Wat te doen? „We moeten kijken of we het abstracte van de financiële wereld concreet kunnen maken.” Ook een leuk idee voor column.

