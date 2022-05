Verdachte van doden vrouw en kind in Geldermalsen overleden na zelfmoordpoging

De 40-jarige man die werd verdacht van het doden van zijn 38-jarige partner en hun 6-jarige zoontje in Geldermalsen, is zondag in een Duits ziekenhuis overleden. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) zondag. De man werd donderdagochtend na een zelfmoordpoging in kritieke toestand gevonden in zijn Duitse cel, waar hij verbleef in afwachting van zijn overlevering aan Nederland.

De lichamen van zijn partner en zoontje werden afgelopen maandagochtend door de hulpdiensten gevonden in hun uitgebrande woning aan de Emmalaan, in het Gelderse Geldermalsen. De man werd in de nacht van maandag op dinsdag gevonden in zijn auto in Duitsland. Woensdag verscheen hij voor de rechtbank in het Duitse Paderborn.

Hoe de man in zijn cel een poging heeft kunnen ondernemen om zichzelf om het leven te brengen, is volgens het OM nog niet duidelijk. Ook over de identiteit van de verdachte en de omstandigheden van de mogelijke dubbelmoord is nog niets naar buiten gebracht. Het nog lopende strafrechtelijk onderzoek moet uitwijzen of er sprake is geweest van een misdrijf.

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800-0113 of www.113.nl.