‘Racistisch extremisme’ mogelijk motief van verdachte supermarktaanslag Buffalo

Een 18-jarige witte man wordt door de Amerikaanse autoriteiten verdacht van „raciaal gemotiveerd, gewelddadig extremisme”. Dat heeft de politiecommissaris van de stad Buffalo zondag gezegd. Volgens Amerikaanse media gaat het om Payton Gendron. Zaterdag vond er een schietpartij plaats in een supermarkt in de stad, waarbij tien mensen om het leven kwamen en drie anderen gewond raakten. Elf van de slachtoffers waren zwart en twee wit.

Inmiddels wordt er steeds meer duidelijk over de motieven van de waarschijnlijke dader. Amerikaanse media schrijven over een racistisch manifest dat op internet circuleert en door Gendron zou zijn geschreven. In het manifest, dat met ‘The Great Replacement Theory’ een extreem-rechtse complottheorie als titel heeft, staat onder meer dat witte mensen in de Verenigde Staten worden „vervangen” door minderheden. Volgens de gouverneur van de staat New York, waar Buffalo ligt, zegt het manifest „alles” en is dat wat de daad zo „ijzingwekkend” maakt. Rechercheurs doen onderzoek naar de authenticiteit van het pamflet.

Autoriteiten melden dat de dader ruim 300 kilometer zou hebben gereden vanaf zijn woonplaats naar de supermarkt in Buffalo, die ligt in een buurt waar overwegend zwarte Amerikanen wonen. Op een parkeerplaats zou hij, gekleed in militaire kledij, het vuur hebben geopend. Daarna werd er een bloedbad aangericht in de supermarkt. Na de aanslag werd een verdachte ingerekend door de politie. De aanslag werd live uitgezonden op het platform Twitch, dat zegt de video binnen twee minuten verwijderd te hebben. Niettemin verspreidden de beelden zich snel over het web.

Gendron geestelijk onderzocht

Gendron heeft het afgelopen jaar gedreigd een aanslag te plegen op zijn eigen middelbare school, waarna hij geestelijk onderzocht is, zo meldt een anonieme politiefunctionaris tegen persbureau AP. Wat dat onderzoek opleverde, is niet bekendgemaakt. De gouverneur van New York, Kathy Hochul, zei op televisiezender ABC News dat de verdachte al enige tijd op de radar van de autoriteiten stond „voor iets dat hij tijdens zijn middelbare school heeft geschreven”, zonder daarover uit te wijden.

Gendron werd zaterdag direct voorgeleid voor de rechter, waar hij verklaarde niet schuldig te zijn. Hij blijft vastzitten en kan niet op borgtocht vrijkomen. Volgende week donderdag komt hij naar verwachting opnieuw voor. De sherriff van Erie County, het district waar Buffalo ligt, liet weten dat Gendron op een regime ‘zelfmoordpreventie’ gevangen zit en geïsoleerd wordt van andere gevangenen.

Daags na de schietpartij kwamen inwoners van de stad bijeen om te rouwen en te bidden. Ook werd er een wake gehouden voor de slachtoffers. Persbureau AP tekende op dat Sharon Doyle, een 55-jarige beveiliger van de lokale bibliotheek, de slogan „Black Lives Matter, my life matters” inzette.