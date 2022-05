Shanghai komt met lichte versoepelingen voor coronalockdown

Shanghai gaat na zes weken coronalockdown de maatregelen geleidelijk afbouwen. Vanaf maandag mogen onder meer apotheken, supermarkten, winkelcentra en kapsalons weer een beperkt aantal gasten ontvangen. Dat heeft de locoburgemeester van de stad, Chen Tong, zondag volgens internationale persbureaus bekendgemaakt. Shanghai heeft te maken met een uitbraak van de Omikronvariant van het virus en voerde daarom een restrictief beleid in.

Lees ook: Shanghai in lockdown leeft van koekjes en chips

Nu het aantal besmettingen daalt, gaat de stad langzaam open. De horeca blijven nog gesloten, al mogen restaurants wel eten bezorgen. Er klonk de afgelopen tijd veel kritiek op het coronabeleid in Shanghai. De 25 miljoen inwoners moesten binnen blijven en omdat veel bezorgers ook in lockdown zaten, was het logistiek complex om genoeg eten vers en op tijd bij iedereen te bezorgen. Daarvoor waren zogenoemde buurtcomités in het leven geroepen.

Een ander onderdeel van het beleid in de stad is dat inwoners met een positieve test direct naar een ziekenhuis of isolatecentrum moeten. Het is onduidelijk of en hoeveel bewegingsvrijheid de stadsbewoners krijgen bij de versoepelingen; locoburgemeester Tong liet zich daar niet over uit. China hanteert een ‘zerocovidbeleid’ en wil het aantal besmettingen in het land terugbrengen tot nul.