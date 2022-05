Schokgolf van de oorlog treft ook de opleiding slavistiek

Soms dreunt de oorlog in haar mailbox door. „Je steunt de mensen die onze huizen bombarderen”, brieste een Oekraïense academicus tegen Ellen Rutten, hoogleraar slavistiek aan de Universiteit van Amsterdam.

CV Vrouwbeelden

Ellen Rutten (1975) is sinds 2012 hoogleraar letterkunde, in het bijzonder slavische literatuur en cultuur in Amsterdam. Rutten studeerde in Groningen en promoveerde op een onderzoek naar vrouwen in de Russische literatuur, Unattainable Bride Russia. In 2017 publiceerde zij Sincerity after Communism, een studie naar vormen van oprechtheid in de post-Sovjet-cultuur.

Dat sloeg op het hulpprogramma dat Rutten na het begin van de oorlog met collega’s van andere instellingen heeft opgezet voor Oekraïense, Wit-Russische én Russische deelnemers. Wetenschappers en studenten uit die landen die gevaar lopen of zijn uitgeweken, worden gekoppeld aan een mentor die hen adviseert over mogelijke fellowships, studie-noodprogramma’s en op andere manieren helpt de weg te vinden in het buitenland.

„Gelukkig zijn zulke reacties uitzonderlijk”, zegt Rutten in haar werkkamer over de verontwaardigde mail. „Ik begrijp de emoties, maar de Russen die we toelaten bombarderen natuurlijk niet. Dat zijn mensen die ook gevaar lopen, omdat ze zich hebben uitgesproken tegen de oorlog.” En, zegt Rutten: „Eerst worden de Oekraïners geholpen, dan de Belarussen en dan de Russen.” (Rutten gebruikt voor Wit-Rusland de naam Belarus).

Bedreigde wetenschappers

Drie maanden na de Russische inval in Oekraïne is het programma flink gegroeid. Het telt nu ruim tweehonderd deelnemers en evenzoveel mentoren uit een reeks landen, geworven via persoonlijke netwerken en sociale media. En het gaat niet alleen om universitaire onderzoekers. „Er zitten schrijvers tussen, componisten en filmmakers, zowel onder de mentoren als onder de deelnemers.”

Ook onder de mentoren spelen gevoeligheden. Eén van hen wilde absoluut „geen Russische man” begeleiden, een ander alleen BIPoc-pupillen (zwart, inheems en mensen van kleur). Rutten blijft er mild onder. „We accepteren dat, je moet in oorlogstijd rekening houden met heftige emoties en persoonlijke ervaringen. Er zijn ook genoeg mentoren, dus niemand valt buiten de boot.” Begeleiding gaat via online sessies, mensen kunnen zich aanmelden via de site van het programma. Ook mensen die er niks te zoeken hebben? Rutten; „Mentoren zoeken we goed na of kennen we, mentees toetsen we globaal, verder werken we op basis van vertrouwen. We hebben ook niks te verbergen.”

We voelden ons machteloos en hebben een open brief geschreven

Voorlopig is het mentor-programma een uitkomst, maar eigenlijk heeft Rutten haar zinnen gezet op iets veel groters. Met een Italiaans-Russische en een Duitse collega is ze de aanjager van een beoogde nieuwe, internationale universiteit voor bedreigde onderzoekers. Wetenschappers uit Oost-Europa zouden daarin een ruim deel van de beschikbare plaatsen krijgen (60 procent), maar de universiteit moet ook openstaan voor onderzoekers uit Myanmar, Syrië of andere landen waar de academische vrijheid wordt aangetast of is verdwenen.

Dat idee ontstond na de keiharde repressie van demonstranten en dissidenten in Wit-Rusland, vorig jaar. Rutten: „We voelden ons machteloos en hebben een open brief geschreven die in verschillende Europese kranten is gepubliceerd. Er moest dringend meer hulp komen. Visa voor wetenschappers die willen uitwijken, maar eigenlijk ook een complete nieuwe universiteit, omdat er simpelweg te weinig plekken zijn. Er zijn Europese universiteiten die nu ook echt wel mooie dingen doen, maar het is gewoon niet genoeg.”

Geld beschikbaar

Na de Russische inval in Oekraïne kwam het prille plan in een stroomversnelling, al blijven er obstakels. Inmiddels hebben collega’s van de universiteit van Letland in Riga belangstelling getoond om het initiatief te huisvesten, ook de burgemeester van die stad en de minister van Buitenlandse Zaken steunen het plan, vertelt Rutten. Maar er moet nog van alles worden geregeld. De juridische status van de instelling, bijvoorbeeld, waar de initiatiefnemers nu advies voor hebben ingewonnen. En dan is er het geld. Enkele stichtingen en instellingen hebben steun toegezegd, maar ook over de financiering moet nog lang en breed worden gesproken. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs heeft na het begin van de oorlog geld beschikbaar gesteld voor de universiteiten, maar of dit initiatief daaronder valt is onzeker. „Het is helaas een proces van lange adem”, zegt Rutten. In het beste geval hoopt ze dat de universiteit begin volgend jaar van start kan gaan.

Voor het zover is, is er ook intern genoeg te doen bij de Amsterdamse opleiding, waar de schokgolven van de Oekraïne-oorlog bijna dagelijks voelbaar zijn. Slavistiek is een kleine opleiding, met tussen de vijftien en vijfentwintig hoofdvakstudenten en een staf van twaalf docenten, veelal in deeltijd. Onder hen voedde de oorlog een al langer smeulende ambachtelijke discussie: is het onderwijsaanbod niet te veel gericht op Rusland?

Die vraag speelt breed onder slavisten. Op een congres in Cambridge bond de Oekraïense historica Olesya Khromeychuk een maand geleden de kat de bel aan. Zij hekelde het gebrek aan academische belangstelling voor haar land. Rutten: „Het was een emotioneel betoog, mensen zaten na afloop echt stuk. Maar ik herkende wat ze zei. We schuiven zaken vaak te gemakkelijk onder de Russische noemer. Neem de schilder Malevitsj. We noemen hem een Russische avant-gardekunstenaar, maar hij groeide op in Oekraïne.” In Perstrojkast, een BNR-podcast over Midden- en Oost-Europa, noemde Rutten ook de Oekraïense wortels van de schrijver Gogol (of, op zijn Oekraïens uitgesproken,‘Hohol’).

Ze snakken naar manieren om zich nuttig te maken

Om dat westplainen (het bekijken van Oost-Europa door een westerse bril) te ondervangen, kan de opleiding slavistiek leren van debatten over ‘dekolonisatie’, zegt Rutten. „Ik weet dat mensen zich ergeren aan die term, ze associëren het snel met dingen kapot maken of taboe verklaren. Maar het gaat eerder om een kritische blik op jezelf. Hier in Amsterdam speelt dat extra, omdat we meerdere slavische talen aanbieden, ook Pools, Tsjechisch en de BKS-talen Bosnisch-Kroatisch-Servisch.”

Geen Oekraïens meer, dat is alweer jaren geleden wegbezuinigd. Tot spijt van Rutten, die graag een terugkeer van de taal in het aanbod wil bepleiten. Studenten vragen er ook om. „Ze snakken naar manieren om zich nuttig te maken en het kunnen spreken van de taal hoort daar natuurlijk bij. Onze studenten tolken nu veel in opvangplekken in Nederland. Nu moet dat nog in het Russisch gebeuren.”

En de Russische klassiekers? „Die zijn fantastisch en we blijven van ze houden. Maar ze zullen een beetje moeten indikken.”